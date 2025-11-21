JDU के इस मंत्री के पास नीतीश कुमार से भी ज्यादा विभाग, जानें नाम

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास से इस बार गृह विभाग छिन गया है. सीएम के पास चार मंत्रालयों की जिम्मेदारी है. हालांकि उसमें ये भी जिक्र है कि ऐसे सभी विभाग जो आवंटित नहीं हैं वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे. वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए बिजेन्द्र प्रसाद यादव के पास सीएम नीतीश कुमार से अधिक विभाग हैं. उनके पास ऊर्जा समेत पांच मंत्रालयों की जिम्मेदारी है.

नीतीश कुमार के पास कौन-कौन से विभाग?

सामान्य प्रशासन

मंत्रिमंडल सचिवालय

निगरानी

निर्वाचन

और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं.

बिजेन्द्र प्रसाद यादव के पास कौन-कौन सा मंत्रालय

ऊर्जा

योजना एवं विकास

मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन

वित्त

वाणिज्य कर

सुपौल सीट से 9वीं बार चुनाव जीते बिजेंद्र प्रसाद यादव

JDU के सीनियर नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल सीट पर लगातार 9वीं बार जीत दर्ज की है.. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 30 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की. उन्हें कुल 109085 वोट मिले थे. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी 30803 वोटों के अंतर से चुनाव में मात दी.

किसे मिला कौन सा विभाग?