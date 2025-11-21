JDU के इस मंत्री के पास नीतीश कुमार से भी ज्यादा विभाग, जानें नाम
Bihar Ministers Portfolio: बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. पिछली सरकार में ये विभाग नीतीश कुमार के पास ही था.
बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास से इस बार गृह विभाग छिन गया है. सीएम के पास चार मंत्रालयों की जिम्मेदारी है. हालांकि उसमें ये भी जिक्र है कि ऐसे सभी विभाग जो आवंटित नहीं हैं वो मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे. वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए बिजेन्द्र प्रसाद यादव के पास सीएम नीतीश कुमार से अधिक विभाग हैं. उनके पास ऊर्जा समेत पांच मंत्रालयों की जिम्मेदारी है.
नीतीश कुमार के पास कौन-कौन से विभाग?
- सामान्य प्रशासन
- मंत्रिमंडल सचिवालय
- निगरानी
- निर्वाचन
और ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हैं.
बिजेन्द्र प्रसाद यादव के पास कौन-कौन सा मंत्रालय
- ऊर्जा
- योजना एवं विकास
- मद्य निषेद, उत्पाद एवं निबंधन
- वित्त
- वाणिज्य कर
सुपौल सीट से 9वीं बार चुनाव जीते बिजेंद्र प्रसाद यादव
JDU के सीनियर नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल सीट पर लगातार 9वीं बार जीत दर्ज की है.. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 30 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की. उन्हें कुल 109085 वोट मिले थे. बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी 30803 वोटों के अंतर से चुनाव में मात दी.
किसे मिला कौन सा विभाग?
- सम्राट चौधरी- गृह विभाग
- विजय कुमार सिन्हा - भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भू-तत्व
- दीपक प्रकाश- पंचायती राज
- विजय कुमार चौधरी-जल संसाधन , भवन निर्माण
- श्रवण कुमार - ग्रामीण विकास विभाग, परिवहन
- मंगल पांडेय-स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग
- दिलीप जायसवाल-उद्योग विभाग
- अशोक चौधरी- ग्रामीण कार्य
- लेशी सिंह- खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण
- नितिन नवीन- पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग
- मदन सहनी- समाज कल्याण
- रामकृपाल यादव- कृषि विभाग
- संतोष कुमार सुमन- लघु जल संसाधन
- सुनील कुमार- शिक्षा विभाग, विज्ञान प्रवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा
- जमा खान - अल्पसंख्यक कल्याण
- संजय सिंह टाईगर- श्रम संसाधन विभाग
- अरुण शंकर प्रसाद- पर्यटन विभाग, कला- संस्कृति एवं युवा विभाग
- सुरेन्द्र मेहता- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- नारायण प्रसाद- आपदा प्रबंधन
- रमा निषाद- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- लखेन्द्र कुमार रौशन- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
- श्रेयसी सिंह - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, खेल विभाग
- डॉ. प्रमोद कुमार- सहकारिता विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- संजय कुमार- गन्ना उद्योग
- संजय कुमार सिंह- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
