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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग

बिहार में मानसून पड़ा कमजोर, बारिश के बाद नहीं मिली राहत! 14 जिलों में उमस-गर्मी से बेहाल लोग

Bihar Mansoon Update: दक्षिण बिहार में बारिश के साथ हीट वेव की चेतावनी दी गई है. साथ ही 24 जिलों में सोमवार को तेज हवा के साथ झमाझम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 29 Jun 2026 10:28 AM (IST)
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बिहार में लगातार कहीं बारिश तो कहीं उमस भरी गर्मी जैसे हालात बने हुए हैं. उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन दक्षिण बिहार में बारिश होने के बावजूद उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है. इलाके के लोग पूरे दिन पसीने से लथपथ हो रहे हैं. सोमवार (29 जून) को दक्षिण बिहार के 14 जिलों में मानसून कमजोर रहने की संभावना है. 

परंतु बारिश होने के बावजूद उमस गर्मी बरकरार रहेगी. मौसम विभाग ने बक्सर, रोहतास, कैमूर में हीट वेव कीचेतावनी दी है. वहीं रोहतास में सोमवार को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. साथ ही बारिश के साथ-साथ उमस भरी गर्मी भी बरकरार रहेगी.

इन जिलों में उमस भरी गर्मी का दिखेगा असर

दक्षिण बिहार के पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय में भी पूरे दिन उमस भरी गर्मी रहने का पूर्वानुमान है. हालांकि इनमें कुछ जिलों में सुबह 4:25 बजे से 7:25 बजे तक के बीच बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इनमें गयाजी के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक बारिश हुई है. 

जबकि नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा में भी सुबह बारिश दर्ज की गई है. इन जिलों में भी पूरे दिन उमस भरी गर्मी बरकरार रहने की संभावना है. पटना, भोजपुर, अरबल जैसे जिलों में सोमवार को बारिश की कोई संभावना नहीं बन रही है. कुछ-कुछ समय के लिए बादल बने रह सकते हैं परंतु गर्मी बरकरार रहेगी.

कई जिलों में तेज हवा और गरज-चमक की संभावना

इसके अलावा उत्तर बिहार के सभी 19 और दक्षिण पूर्व इलाके के 5 जिलों में आज अधिक बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने भागलपुर, कटिहार और किशनगंज में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई है. सोमवार (29 जून) और मंगलवार (30 जून) को राज्य के कई स्थानों पर आंधी-पानी की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान है. इस दौरान कई जगहों पर 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है.

बीते रविवार को पटना के ग्रामीण क्षेत्रों सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में सुबह बारिश दर्ज हुई. परंतु पूरा दिन मौसम गर्म और शुष्क बना रहा. मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई. पटना का तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होते हुए 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे अधिक तापमान कैमूर में 40. 8 डिग्री तो बक्सर में 40.1 डिग्री तापमान रहा. 

तापमान में दर्ज की गई गिरावट

अन्य जिलों में 40 डिग्री से नीचे तापमान रहा. जबकि गया के अधिकतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. रविवार को समस्तीपुर में हवा की अधिकतम रफ्तार 48 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई.

वहीं रविवार को 16 जिलों में बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में सर्वाधिक 54.0 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई तो लखीसराय के बड़हिया में 51.8, समस्तीपुर 42.4 मिमी, समस्तीपुर के पटोरी में 35.4 मिलीमीटर प्रमुख रहा. कहीं भी भारी बरसात दर्ज नहीं की गई है.

Published at : 29 Jun 2026 10:28 AM (IST)
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