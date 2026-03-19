हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'कंगना-चखना... इन सबको इग्नोर करिए', BJP सांसद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भड़के पप्पू यादव

'कंगना-चखना... इन सबको इग्नोर करिए', BJP सांसद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भड़के पप्पू यादव

Pappu Yadav News: कंगना रनौत के राहुल गांधी की आलोचना करने पर पप्पू यादव नाराज दिखे. उन्होंने कहा कि यहां आलोचना की कोई जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 19 Mar 2026 01:49 PM (IST)
Preferred Sources

हाल ही में मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी की थी, जिससे विपक्षी नेता नाराज नजर आ रहे हैं. कंगना रनौत ने दावा किया था कि सदन और सदन के बाहर राहुल गांधी का रवैया देखकर महिला सांसदों को असहज महसूस होता है और उन्हें राहुल गांधी से डर लगता है. अब कंगना रनौत के बयान पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी है.

पप्पू यादव ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा, "रोपिएगा बबूल खाइएगा खजूर. यहां व्यक्तिगत आलोचना की कोई जगह नहीं है." कंगना रनौत पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने आगे कहा, "हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार. कंगना को इग्नोर करिए. कंगना-चखना ये सब चटनी हैं. इन लोगों को इग्नोर करिए."

कंगना रनौत ने क्या कहा था?

दरअसल, हाल ही में कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर काफी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने राहुल गांधी को 'टपोरी' कहा था. बीजेपी सांसद का दावा था कि राहुल गांधी असभ्य व्यवहार करते हैं और उनका रवैया गली-मोहल्ले के टपोरी लड़कों जैसा होता है. कंगना ने यह आरोप भी लगाया था कि राहुल गांधी के व्यवहार से महिला सांसद खुद को 'असहज' महसूस करती हैं. 

मीडिया से बात करते हुए कंगना रनौत ने कहा था कि राहुल गांधी लोगों से तू-तड़ाक करके बात करते हैं और जब नेता इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बीच में टोका-टोकी करते हैं. उन्होंने राहुल गांधी के इस कथित व्यवहार को 'शर्मनाक' बताया था और अपनी बहन प्रियंका गांधी के व्यवहार से सीखने की सलाह दी थी.

कंगना रनौत की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

मंडी सांसद कंगना रनौत के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया. कांग्रेस नेताओं ने उनकी इस टिप्पणी की आलोचना की और इसे गलत बताया.

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 19 Mar 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Rahul Gandhi Pappu Yadav BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'कंगना-चखना... इन सबको इग्नोर करिए', BJP सांसद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भड़के पप्पू यादव
'कंगना-चखना... इन सबको इग्नोर करिए', BJP सांसद के राहुल गांधी पर दिए बयान पर भड़के पप्पू यादव
बिहार
Anant Singh Bail: अनंत सिंह को मिली जमानत, दुलारचंद यादव मर्डर केस में थे बंद, कब तक आएंगे जेल से बाहर?
अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, दुलारचंद यादव मर्डर केस में थे बंद
बिहार
Bihar News: 15 साल में 100 करोड़ की संपत्ति! कार्यपालक अभियंता पर EOU का शिकंजा, 7 ठिकानों पर मारी रेड
बिहार: 15 साल में 100 करोड़ की संपत्ति! कार्यपालक अभियंता पर EOU का शिकंजा, 7 ठिकानों पर मारी रेड
बिहार
Bihar News: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नदी किनारे मिली डेढ़ साल की बाघिन, दो दिन से तलाश में था विन विभाग
बिहार: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नदी किनारे मिली डेढ़ साल की बाघिन, दो दिन से तलाश में था विन विभाग
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू: रणवीर सिंह और संजय दत्त की एक्टिंग से लेकर आदित्य धर के डायरेक्शन तक
Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
'भारत-पाकिस्तान में हो सकता परमाणु युद्ध', ईरान में जंग के बीच आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, ट्रंप के उड़ गए होश?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Chunav: यूपी में कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव? अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब
यूपी में कब कराए जाएंगे पंचायत चुनाव? अटकलों के बीच ओम प्रकाश राजभर ने दिया जवाब
विश्व
LPG Gas Production: LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
LPG की बादशाहत किसके पास? टॉप 10 देशों की लिस्ट में कौन-कौन, भारत का नंबर कितना?
क्रिकेट
Watch: हार्दिक पांड्या के घर आई चमचमाती Ferrari, उनकी गर्लफ्रेंड ने उतारी आरती
Watch: हार्दिक पांड्या के घर आई चमचमाती Ferrari, उनकी गर्लफ्रेंड ने उतारी आरती
बॉलीवुड
Dhurandhar The Revenge Live: 'धुरंधर 2' की 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग तय! दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन 60 करोड़ के पार
Live: 'धुरंधर 2' की 100 करोड़ की ओपनिंग तय! दोपहर 12 बजे तक का कलेक्शन 60 करोड़ के पार
विश्व
Iran-US War: अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप की खोल दी पोल, बोले- 'उन्होंने झूठ कहा, परमाणु हथियार का कोई खतरा नहीं था...'
ट्रेंडिंग
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
कीचड़ में लेटकर कपल ने कराया अनोखा प्री-वेडिंग शूट, वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स लेने लगे मजे
यूटिलिटी
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ऑफ सीजन में गोवा घूमने जा रहे हैं तो भूलकर भी न करना ये गलतियां, वरना जाना पड़ेगा जेल
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Embed widget