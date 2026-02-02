बिहार में आज से विधानमंडल का बजट सत्र औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है, जो 27 फरवरी तक चलेगा और इसमें कुल 19 बैठकें होंगी. इस सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण से होगी, जो सेंट्रल हॉल में सुबह 11:30 बजे आयोजित किया जाएगा.

इस मौके पर विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही बिहार की नीतीश कुमार सरकार के नए कार्यकाल का अहम विधायी सत्र शुरू होने वाला है, जिस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं.

सत्र की कार्यवाही और बजट कार्यक्रम

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा. विधानसभा और विधान परिषद, दोनों की कार्यवाही प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी. 3 फरवरी को वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट सदन में पेश करेंगे. यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के नए कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा.

आगे की तारीखें और संभावित हंगामा

5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी और सरकार सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देगी. 6 फरवरी को बजट में निहित आय-व्यय पर बहस होगी. 9 फरवरी को 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जबकि 10 फरवरी को अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद मतदान होगा. 11 फरवरी को अनुपूरक बजट पर सरकार का जवाब होगा. सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि नीट छात्रा मौत मामला और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्ष सदन के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर सकता है.

विधायी कार्य और सुरक्षा व्यवस्था

12 और 13 फरवरी को 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होगा, जबकि 16 से 20 फरवरी तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी. 23 फरवरी को विनियोग विधेयक और 24 से 26 फरवरी तक राजकीय विधेयकों पर विचार होगा. अंतिम दिन 27 फरवरी को गैर-सरकारी संकल्प लिए जाएंगे.

सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. विधानसभा परिसर में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. पूरे परिसर और आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आठ क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) को भी सक्रिय रखा गया है.