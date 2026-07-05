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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली

बिहार के जहानाबाद में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली

Jehanabad News In Hindi: बिहार के जहानाबाद के घोसी में बालू उठाव पर दो पक्षों में फायरिंग हुई है. इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, दो की हालत गंभीर है. पुलिस छापेमारी कर रही है.

Written By : रंजीत राजन |  Updated at : 05 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र में बालू उठाव को लेकर दो पक्षों के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 6 लोग घायल हो गए. घायलों में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. इस घटना घोसी थाना क्षेत्र के चैती-पीपर गांव की है. यहां फल्गु नदी से बालू उठाव को लेकर गिन्जी और चैती-पीपर गांव के बीच विवाद बढ़ गया. दोनों पक्षों ने जमकर गोलीबारी की. 

पुलिस के अनुसार एक पक्ष से अजय राम, दिनेश राम, सुधीर राम, विजय राम और रेशम कुमारी घायल हुए. दूसरे पक्ष से गिन्जी गांव के विष्णु कुमार और रामपुर के सुधीर शर्मा घायल हुए. सुधीर शर्मा की हालत गंभीर है, उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है.

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40-50 लोगों का ग्रुप हथियार लेकर पहुंचा था

एक घायल महिला रेशम कुमारी ने बताया कि वह घर के पास बैठी थी, तभी 40-50 लोगों का समूह हथियार लेकर पहुंचा और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें कई लोगों को गोली लगी है. 

वहीं दूसरे पक्ष के लोगो ने बताया कि सुधीर शर्मा बाइक से हुलासगंज बाजार से अपने गांव लौट रहा था. इसी बीच दो गांव के बीच गोलीबारी हो रही थी. जो एक गोली सुधीर शर्मा के सीने में जा लगी. जिससे वह वही पर गिर पड़े, बाद में जानकारी मिलने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घोसी एसडीपीओ कृति कमल ने बताया कि बालू उठाव को लेकर विवाद में गोलीबारी हुई. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दो गंभीर घायलों को पीएमसीएच रेफर किया गया है.

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Published at : 05 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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