'कर्महीन लोगों पर टिप्पणी करना मेरा दुर्भाग्य होगा', पप्पू यादव पर गिरिराज सिंह का तीखा पलटवार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने स्वतंत्र सांसद पप्पू यादव द्वारा उनके खिलाफ किए गए बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. गिरिराज सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य होगा तभी ना मैं ऐसे कर्महीन लोगों के ऊपर कुछ टिप्पणी करू. जिसका अपना ठिकाना नहीं और दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे है. वो तो हमें गाली दिए हैं उनको अपना पता है उनको जनता कितना सर्टिफिकेट देती है.

गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया कि पप्पू यादव बार-बार उनकी निंदा करते हैं, लेकिन जनता उनके प्रति अपना निर्णय खुद देती है. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि वे ऐसे लोगों पर टिप्पणी नहीं करते. केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि जनता की राय ही सबसे महत्वपूर्ण है और जनता का फैसला ही किसी भी व्यक्ति की साख तय करता है.

VIDEO | Jehanabad, Bihar: Union Minister Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) on Independent MP Pappu Yadav's remarks against him, says, "It would be my misfortune to comment on such people who have no standing of their own and go around issuing certificates to others. They know very… pic.twitter.com/y2BcBAYYPy — Press Trust of India (@PTI_News) January 13, 2026

राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम बात- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर बयान पर प्रतिक्रिया दी जाए. गिरिराज सिंह ने अपने समर्थकों और मीडिया के सामने यह स्पष्ट किया कि वे केवल अपने काम और जनता की सेवा में ध्यान केंद्रित करेंगे.

पप्पू यादव के आरोपों से प्रभावित नहीं हूं मैं- गिरिराज

गिरिराज सिंह के इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि वे पप्पू यादव के आरोपों से प्रभावित नहीं हैं और अपनी नीतियों और जनसेवा पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं. उन्होंने जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि लोगों की सोच और उनका मत ही अंतिम निर्णायक होता है.

