'पुरानी BJP मर चुकी है, मुंबई को गुजरात में मिलाना चाहती है', उद्धव ठाकरे ने दिया बड़ा बयान

शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार, 12 जनवरी को बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी ने अपनी पुरानी ‘राष्ट्र प्रथम’ की विचारधारा को त्याग कर अब 'गुंडे और चोर प्रथम' का नारा अपना लिया है. ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भाषाई और धार्मिक आधार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया.

ठाणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे के साथ एक संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह 'पुरानी बीजेपी मर चुकी है’ जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखती थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई और ठाणे के अगले महापौर केवल महाराष्ट्रीयन होंगे.

एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर रही बीजेपी- उद्धव ठाकरे

अपने प्रतिद्वंद्वी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उन्हीं के गृहक्षेत्र में निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी एकनाथ शिंदे का 'इस्तेमाल करो और फेंको' की नीति अपनाएगी. उद्धव ने कहा, 'हम मोदी या बीजेपी के नहीं, बल्कि देशभक्त और महाराष्ट्र के भक्त हैं.'

उन्होंने लोगों से शिवसेना यूबीटी- मनसे गठबंधन को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव जीवन की दिशा तय करने वाला है. उद्धव ने मौजूदा राज्य सरकार को अब तक की सबसे 'बेशर्म सरकार' बताते हुए कहा कि प्रदूषण और कुप्रबंधन के कारण मुंबई-ठाणे कचरे के ढेर में बदल गए हैं.

मुंबई को गुजरात में मिलाना चाहती है सरकार- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुंबई और उसके पड़ोसी शहरों को गुजरात से जोड़ना चाहती है. उन्होंने गुजराती समुदाय से भी इस 'साजिश' का विरोध करने की अपील की.

राज ठाकरे ने कहा, 'हम दूसरी भाषाओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे घर में हमें डराया गया, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.' दोनों भाइयों ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर चुनावों में पैसे के बल पर विरोधियों को खरीदने का आरोप लगाया.