राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर JDU का बड़ा बयान, 'स्वाभाविक है कि…'

राम मंदिर (अयोध्या) में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच कर रही है. संबंधित लोगों से पूछताछ हो रही है. कथित चढ़ावा चोरी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (30 जून, 2026) को जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

जेडीयू नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "प्रभु श्री राम के चरणों में देश के राम भक्तों ने सिर झुकाते हुए अगर चढ़ावा के लिए पैसा दिया और उस पैसे में आर्थिक हेराफेरी हुई तो एसआईटी का गठन हुआ… आठ लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई. अब स्वाभाविक है कि इसके जो प्रशासनिक दायित्व संभालने वाले लोग हों, या इससे संबंधित पक्षकार हों सब पर कठोरतम कार्रवाई होगी. कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा."

बीजेपी बोली- 'जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं'

इस मामले पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया है. बीजेपी विधायक मंगल पांडेय ने कहा, "...जांच ही इसलिए हो रही है कि जो भी दोषी होगा वो पहचाना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी. जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं."

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दूसरी ओर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी उन्मादी संगठन के मुखिया हैं. यही तर्क उन्होंने दिया था बिहार में कि 'हमारा 4 लिया है तो हम 40 लाएंगे' और विगत राज्यसभा चुनावों में तेजस्वी यादव को एकतरफा समर्थन कर दिया. तेजस्वी यादव से अनुरोध किया विधान परिषद के चुनावों में कि 'हमको मौका दिया जाए', तो कटोरा खाली रह गया. राष्ट्रीय जनता दल ने उधर देखना भी मंजूर नहीं किया… तो ओवैसी साहब के बयान को बहुत गंभीरता से देश की राजनीति में नहीं लिया जाता है."

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में क्या है अपडेट?

बता दें कि कथित चढ़ावा चोरी के मामले में जिन आठ लोगों पर एफआईआर हुई है उन्हें गिरफ्तार किया गया है. राम मंदिर के मामले में ट्रस्ट के पू्र्व महासचिव चंपत राय भी इन आठ लोगों में शामिल हैं. एसआईटी ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है. चंपत राय ने चढ़ावा चोरी में हाथ होने से इनकार किया है. फिलहाल इस मामले में जांच जारी है.

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