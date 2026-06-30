हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारRam Mandir Donation: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर JDU का बड़ा बयान, 'स्वाभाविक है कि…'

Ram Mandir Donation: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर JDU का बड़ा बयान, 'स्वाभाविक है कि…'

Ram Mandir Donation Row: जेडीयू नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि सब पर कठोरतम कार्रवाई होगी. कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा. बीजेपी ने भी कार्रवाई की बात कही है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

राम मंदिर (अयोध्या) में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी जांच कर रही है. संबंधित लोगों से पूछताछ हो रही है. कथित चढ़ावा चोरी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार की पार्टी ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (30 जून, 2026) को जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

जेडीयू नेता और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "प्रभु श्री राम के चरणों में देश के राम भक्तों ने सिर झुकाते हुए अगर चढ़ावा के लिए पैसा दिया और उस पैसे में आर्थिक हेराफेरी हुई तो एसआईटी का गठन हुआ… आठ लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई. अब स्वाभाविक है कि इसके जो प्रशासनिक दायित्व संभालने वाले लोग हों, या इससे संबंधित पक्षकार हों सब पर कठोरतम कार्रवाई होगी. कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा."

बीजेपी बोली- 'जो भी दोषी होगा बचेगा नहीं'

इस मामले पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आया है. बीजेपी विधायक मंगल पांडेय ने कहा, "...जांच ही इसलिए हो रही है कि जो भी दोषी होगा वो पहचाना जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी. जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी एनकाउंटर: CM सम्राट की न्यायिक जांच पर उठे सवाल, अब 17 को जंतर-मंतर पर होगा धरना

दूसरी ओर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "असदुद्दीन ओवैसी उन्मादी संगठन के मुखिया हैं. यही तर्क उन्होंने दिया था बिहार में कि 'हमारा 4 लिया है तो हम 40 लाएंगे' और विगत राज्यसभा चुनावों में तेजस्वी यादव  को एकतरफा समर्थन कर दिया. तेजस्वी यादव से अनुरोध किया विधान परिषद के चुनावों में कि 'हमको मौका दिया जाए', तो कटोरा खाली रह गया. राष्ट्रीय जनता दल ने उधर देखना भी मंजूर नहीं किया… तो ओवैसी साहब के बयान को बहुत गंभीरता से देश की राजनीति में नहीं लिया जाता है." 

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में क्या है अपडेट?

बता दें कि कथित चढ़ावा चोरी के मामले में जिन आठ लोगों पर एफआईआर हुई है उन्हें गिरफ्तार किया गया है. राम मंदिर के मामले में ट्रस्ट के पू्र्व महासचिव चंपत राय भी इन आठ लोगों में शामिल हैं. एसआईटी ने चंपत राय का बयान दर्ज किया है. चंपत राय ने चढ़ावा चोरी में हाथ होने से इनकार किया है. फिलहाल इस मामले में जांच जारी है.

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: 'ना क्रांतिकारी मानेंगे ना अपराधी, हम…', CM सम्राट का नाम लेकर बरसे आनंद मोहन

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Ram Mandir BIHAR NEWS Ram Mandir Donation Row
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Ram Mandir Donation: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर JDU का बड़ा बयान, 'स्वाभाविक है कि…'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर JDU का बड़ा बयान, 'स्वाभाविक है कि…'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: CM सम्राट की न्यायिक जांच पर उठे सवाल, अब 17 को जंतर-मंतर पर होगा धरना
भरत तिवारी एनकाउंटर: CM सम्राट की न्यायिक जांच पर उठे सवाल, अब 17 को जंतर-मंतर पर होगा धरना
बिहार
भरत तिवारी केस: 'ना क्रांतिकारी मानेंगे ना अपराधी, हम…', CM सम्राट का नाम लेकर बरसे आनंद मोहन
भरत तिवारी केस: 'ना क्रांतिकारी मानेंगे ना अपराधी, हम…', CM सम्राट का नाम लेकर बरसे आनंद मोहन
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
Advertisement

वीडियोज

कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Ketan Murder New Update: CCTV और गेट टेस्ट से खुलेगा सच? | Siya Goyal | Pune | Maharastra | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
बिहार
Bihar News: 'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
'हंटर वाली मैडम' नाम से चर्चित IPS शोभा ओहटकर आज होंगी रिटायर, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
इंडिया
Indian Army Chief: कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जिनके हाथ होगी अब भारतीय सेना की कमान, उपेंद्र द्विवेदी की ली जगह, जानें
फ़ुटबॉल
Germany vs Paraguay: फीफा विश्वकप 2026 से जर्मनी की टीम बाहर,ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
FIFA World Cup 2026 से जर्मनी की टीम बाहर, ऑरलैंडो गिल ने पैराग्वे को दिलाई ऐतिहासिक जीत
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
Parenting
What Is A Babymoon: क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
क्यों मां-बाप बनने से पहले धड़ाधड़ घूमने निकल रहे हैं कपल्स? जानें क्या है ये 'बेबीमून' क्रेज
ट्रेंडिंग
Train Accident Viral Video: ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ट्रेन से टकराते ही उछल कर दूर गिरा शख्स, मौत का लाइव वीडियो वायरल
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
ABP NEWS
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
राम मंदिर में नौकरी मिलते ही लव-कुश मिश्रा रातों-रात अमीर बन गए।
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
Embed widget