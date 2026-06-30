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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: 'ना क्रांतिकारी मानेंगे ना अपराधी, हम…', CM सम्राट का नाम लेकर बरसे आनंद मोहन

भरत तिवारी केस: 'ना क्रांतिकारी मानेंगे ना अपराधी, हम…', CM सम्राट का नाम लेकर बरसे आनंद मोहन

Bharat Bhushan Tiwari Encounter: आनंद मोहन ने कहा, "मैं न तो बुलडोजर संस्कृति का पक्षधर हूं ना एनकाउंटर का पक्षधर हूं. अगर पुलिस एनकाउंटर कर देगी तो न्यायालय क्यों है?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jun 2026 01:32 PM (IST)
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भोजपुर में पुलिस की गोली से मारे गए भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari) पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) का नाम लेते हुए एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं. मीडिया से बातचीत में उनसे जब एनकाउंटर की घटना पर सवाल किया गया तो वे जमकर बरसे. 

भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर आनंद मोहन ने कहा, "मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं… किस चैनल ने दिखाया कि सम्राट की पुलिस विवश, अपराधी के सामने आत्मसमर्पण? भगत सिंह बनना आसान नहीं है… आज आनंद मोहन की तुलना लोग महाराणा प्रताप से करते हैं तो मैं डांट देता हूं. मैं उनकी चरण धुली के बराबर नहीं हूं."

'आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर का हक नहीं'

एनकाउंटर की घटना के बाद भरत तिवारी को कोई क्रांतिकारी बता रहा है तो कोई शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहा है. कोई भगत सिंह कह रहा है. ऐसे तमाम बयानों पर आनंद मोहन ने कहा, "ना हम क्रांतिकारी मानेंगे ना अपराधी मानेंगे, हम मानेंगे कि लोकतंत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी को हक नहीं है कि किसी के आत्मसमर्पण करने के बाद उसका एनकाउंटर किया जाए." 

यह भी पढ़ें- एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के मामले में अब नया विवाद शुरू, प्रशासन ने कहा- 'जिस भूमि पर…'

'सरकार की जिम्मेदारी है कि…'

आनंद मोहन ने मीडिया से कहा, "आप लोग उत्तर प्रदेश को बहुत सराहते हैं, बुलडोजर एक्शन… गाड़ी पलट गई… लोग न्यायिक हिरासत में आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा की जाए चाहे वह माफिया हो या अपराधी हो, लेकिन वो मारा जाता है…" 

'आपका काम है पकड़कर कोर्ट में हाजिर करना'

आनंद मोहन सिंह ने कहा, "मैं न तो बुलडोजर संस्कृति का पक्षधर हूं ना एनकाउंटर का पक्षधर हूं. अगर पुलिस एनकाउंटर कर देगी तो न्यायालय क्यों है? आपका काम है पकड़कर कोर्ट में हाजिर करना, कोर्ट फैसला करेगा किसका अपराध कितना बड़ा है और उसके अनुसार दंड कितना होगा."

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: राष्ट्रपति के पास पहुंचा मामला, बिहार के मुख्य सचिव को दिया गया ये निर्देश

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jun 2026 01:30 PM (IST)
Tags :
Anand Mohan Samrat Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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