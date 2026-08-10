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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: CM सम्राट ने भेजी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, फटाफट करें चेक

बिहार: CM सम्राट ने भेजी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, फटाफट करें चेक

Bihar Samajik Suraksha Pension: डीबीटी के माध्यम से 1,157.72 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है. पेंशन की राशि अब 400 से 1100 रुपये हो चुकी है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 05:37 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने सोमवार (10 अगस्त, 2026) को 'पेंशन दिवस' के अवसर पर राज्य के 1.33 करोड़ सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति व्यक्ति 1,100 रुपये की दर से कुल 1,157.72 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की. अगर आप भी इस योजना के लाभुक हैं तो अपना खाता चेक कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह राशि हस्तांतरित की. इस मौके पर सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों को बधाई और शुभकामनाएं दी.

सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के लिए पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई है. सीएम ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों के खातों में प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि हस्तांतरित कर दी जाए. उन्होंने इसे पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित जनकल्याणकारी व्यवस्था का प्रमाण बताया.

डीएम को भी दिया निर्देश

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और समाज के वंचित वर्गों के सम्मान एवं सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े. उन्होंने कहा कि पेंशन का वितरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से होता रहे, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके.

यह भी पढ़ें- बिहार: सरकारी स्कूलों को गोद लें, भूमिहीन विद्यालयों के लिए भी अच्छी खबर

सम्राट चौधरी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किए जाने से लोगों के जीवन में बदलाव आया है. उन्होंने कहा कि राज्य के 1.70 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है और इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 23,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च की जा रही है.

इस अवसर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास आदि अधिकारी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें- झारखंड: चिराग पासवान का छात्र आंदोलन पर बड़ा बयान, 'ये बच्चे…'

Published at : 10 Aug 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Samrat Choudhary BIHAR NEWS Samajik Suraksha Pension
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