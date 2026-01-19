हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: सोमवार और शुक्रवार को जनता से मिलेंगे गृह विभाग के अधिकारी, नोट कर लीजिए समय

बिहार: सोमवार और शुक्रवार को जनता से मिलेंगे गृह विभाग के अधिकारी, नोट कर लीजिए समय

Bihar News: जनसुनवाई में आने वाले सभी फरियादियों का नाम, पता एवं शिकायत से संबंधित विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. इस दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. 

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Jan 2026 06:53 PM (IST)
Preferred Sources

सात निश्चय-3 के अंतर्गत सबका सम्मान-जीवन आसान (ईज ऑफ लिविंग) कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार (19 जनवरी, 2026) से की गई है. इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को सुनना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है. सभी विभागों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में हर सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाएगा.

इसी क्रम में गृह विभाग में यह जनसुनवाई सरदार पटेल भवन में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शुक्रवार को दोपहर 03 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित होगी. जनसुनवाई के दौरान विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे. 

अपर मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में अन्य नामित पदाधिकारी फरियादियों की समस्याएं सुनेंगे. जनसुनवाई में आने वाले सभी फरियादियों का नाम, पता एवं शिकायत से संबंधित विवरण रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. प्रतिदिन प्राप्त शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति का समुचित अभिलेख संधारित किया जाएगा. 

संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे फरियादी 

फरियादियों को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उनकी समस्याओं पर सुनवाई कर त्वरित समाधान के लिए संबंधित प्रशाखा अथवा पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे. कार्यक्रम के सुचारू संचालन को लेकर गृह विभाग की विशेष सचिव के सुहिता अनुपम द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनसुनवाई के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. 

इससे पूर्व आज (सोमवार) सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के संबंधित पदाधिकारियों को कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान विशेष रूप से तैयार वेब पोर्टल sss.bihar.gov.in पर निबंधन, शिकायतों का ऑनलाइन विवरण अपलोड करने और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की अपडेट स्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई.

यह भी पढ़ें- NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 19 Jan 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Bihar Home Department Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृति सेनन और कबीर बहिया ने इंस्टाग्राम पर किया रिश्ता ऑफिशियल, नूपुर की शादी से वायरल हुईं तस्वीरें
Govinda का emotional बयान: ‘मैं शिकायत नहीं, बल्कि सच बताना चाहता हूं”
Harshvardhan Rane की वजह से चल गई Ek Deewane Ki Deewaniyat! | Shaad Randhawa Interview
Seher Hone Ko Hai: 💖निकाह से पहले वापस आई Sehar, फुफिजान की हालत खराब #sbs
BJP President News: ताजपोशी से पहले Nitin Nabin पर कांग्रेस का बड़ा तंज! | BJP | Hindi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
बिहार
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
NEET छात्रा की मौत के बीच मंत्री अशोक चौधरी का बड़ा बयान, '2-3 दिनों में होगा खुलासा'
इंडिया
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? बिहार में हार के बाद सामने आया PK का नया प्लान
तेलंगाना में के. कविता के साथ मिलकर काम करेंगे प्रशांत किशोर? सामने आया PK का नया प्लान
क्रिकेट
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
ICC ने अगर बांग्लादेश को कर दिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, तो किस टीम को मिलेगी सरप्राइज एंट्री
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
ट्रेंडिंग
Video: पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
पानी में दरिंदे ने किया मासूम भैंस पर हमला, जबड़ो में जकड़ी गर्दन, वीडियो देख आ जाएगा रहम
हेल्थ
Eggshell Calcium: सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
सफेद-पीले के अलावा अंडे का यह हिस्सा भी होता है ताकतवर, हड्डियों को देता है भरपूर ताकत
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget