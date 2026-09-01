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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में होगी मूसलाधार बारिश! 24 जिले अलर्ट मोड पर, रहें सावधान

बिहार में होगी मूसलाधार बारिश! 24 जिले अलर्ट मोड पर, रहें सावधान

गया, औरंगाबाद समेत दक्षिण बिहार के 12 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है. IMD ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. औरंगाबाद, भभुआ, गया और रोहतास में भारी बारिश की चेतावनी है.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Sep 2026 09:14 AM (IST)
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बिहार में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज (मंगलवार, 1 सितंबर) के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. आज दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों में झमाझम बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है. कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है. इसके अलावा, उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके में भी आज ज्यादा वर्षा की संभावना है. उत्तर बिहार के पूर्वी और मध्य में बारिश थोड़ा कमजोर हो सकती है लेकिन बूंदाबांदी या हल्की वर्षा का पूरा का पूर्वानुमान है.

वैसे तो मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में वर्षा की संभावना बन सकती है, लेकिन 24 जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके के 14 जिलों में अधिक वर्षा के साथ तेज हवा चलने और बिजली चमकने और मेघ गर्जन एवं वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है.

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बिहार के इन जिलों में अलर्ट

आज बिहार के 12 जिलों में (खासकर दक्षिण बिहार के सभी जिलों में) भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. औरंगाबाद, भभुआ, गया और रोहतास में अत्यधिक भारी वर्षा होने की बड़ी चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्टजारी किया गया है. वहीं, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद,खगड़िया,लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले में भी कई जगहों पर भारी वर्षा मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. 

इसके अलावा पटना, भोजपुर, अरवल के कई स्थानों पर पूरे दिन बादल बने रहने के साथ मध्यम स्तर में अधिक वर्षा की संभावना है. दक्षिण बिहार के पूर्वी इलाके के भागलपुर, मुंगेर, बांका जमुई में भी अधिक वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी है. उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण में भी अधिक वर्षा होने के साथ बिजली चमकने, मेघ गर्जन और वज्रपात तथा तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलने की संभावना व्यक्त की गई है.

बिहार में अब तक कैसा रहा मौसम?

बीते सोमवार को भी राज्य के अधिकांश जिलों खासकर दक्षिण बिहार में पटना सहित कई जगहों पर मध्यम स्तर से लेकर भारी बरसात दर्ज की गई. सबसे अधिक औरंगाबाद में 145.4 मिलीमीटर के साथ अत्यधिक भरी वर्षा दर्ज हुई और औरंगाबाद के सभी प्रखंडों में अधिक वर्षा दर्ज की गई तो बक्सर में 67.8 मिलीमीटर के साथ भारी बारिश हुई. 

मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण 61.4, भोजपुर 57.4,रोहतास 57.02, अररिया 49.4, गया 48.4,जमुई 47.2, मधेपुरा 46.6,सुपौल 46.4 मिली मीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई. इसके अलावा पटना के फतुहा,खुसरूपुर, मोकामा में भी शाम तक मध्यम स्तर की बारिश हुई तो औरंगाबाद और रोहतास जिले में रेड अलर्ट जारी रहा.

बिहार 2 सितंबर से बढ़ेगा तापमान

वर्षा होने के साथ रात के तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है. सोमवार को सबसे अधिक तापमान बाल्मीकि नगर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई जबकि राजधानी पटना में 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा. तो सबसे कम शेखपुरा में 29.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई. आज मंगलवार को राज्य के दक्षिण बिहार के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की का पूर्वानुमान है. तत्पश्चात कल बुधवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

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Published at : 01 Sep 2026 09:09 AM (IST)
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