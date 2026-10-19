राघोपुर नाव हादसे पर PK का बड़ा ऐलान, ओवैसी को भी सुनाई खरी खोटी

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने राघोपुर नाव हादसे को लेकर नेताओं पर निशाना साधा है. उन्होंने आज सोमवार (19 अक्टूबर 2026) को कहा कि हादसे में 13 से अधिक बच्चों की मौत हुई है. ऐसे समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना जरूरी है. उन्होंने बताया कि वे अगले दिन राघोपुर जाकर पीड़ित परिवारों के साथ पूरा दिन बिताएंगे. प्रशांत किशोर ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर भी सवाल उठाए. इसके अलावा उन्होंने स्नातक और शिक्षक अधिकारों को लेकर होने वाले चुनाव पर अपनी बात रखी.

पीके ने कहा कि हादसे के बाद कई नेता मौके पर पहुंचे और फोटो खिंचवाकर लौट गए. उन्होंने कहा कि दशहरा के दिन लोग अपने घरों में त्योहार मनाएंगे, लेकिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, वे दुख में डूबे होंगे. इसी वजह से उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ समय बिताने का फैसला किया है. दुख की इस घड़ी में परिवारों को साथ और संवेदना की जरूरत है.

यह भी पढ़ें- पूर्वी चंपारण में दंपती से दरिंदगी! महिला से गैंगरेप, 8 आरोपी गिरफ्तार

ओवैसी पर बोले- सीमांचल की हालत स्थानीय नेता सुधारेंगे

AIMIM नेताओं के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी क्या कहती है, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना और हारना अलग बात है, लेकिन सीमांचल की समस्याओं का समाधान यहां के नेताओं को करना होगा. हैदराबाद से आने वाले ओवैसी हों या गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वे अकेले इस क्षेत्र की समस्याएं नहीं बदल सकते.

बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप

प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग पिछले 20 वर्षों से चोरी-छिपे चुनाव जीतते आए हैं. उन्होंने कहा कि सीमांचल की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है. प्रशांत किशोर ने कहा कि स्नातक और शिक्षक चुनाव केवल गाड़ी और पैसे का चुनाव नहीं है. यह शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की लड़ाई है.

उन्होंने कहा कि इस चुनाव से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है. उन्होंने दावा किया कि सीमांचल से रजनीश के जीतने पर क्षेत्र के 10 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाला रितिक कौन? बेगूसराय घर, मुंबई में चलाता है रेपिडो