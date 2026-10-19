टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने वाला रितिक कौन? बेगूसराय घर, मुंबई में चलाता है रेपिडो

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाते हुए उनकी कार पर बीते रविवार (18 अक्टूबर, 2026) की शाम मुंबई में तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. हालांकि टाइगर बाल-बाल बच गए थे. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोटा से पकड़ लिया है. इनमें से एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है. रितिक नाम का एक आरोपी बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है.

मुंबई की पुलिस अब बिहार पुलिस के भी संपर्क में है. बेगूसराय में वह कहां का रहने वाला है और क्या कोई आपराधिक इतिहास है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

मुंबई में रेपिडो चलाता है रितिक

बताया जाता है कि शूटर रितिक जो है वह मुंबई के गिल्बर्ट हिल इलाके में रहता है. उसको इलाके में रोशन के नाम से जाना जाता है. रितिक कई वर्षों से मुंबई में रहता है और वह रेपिडो बाइक चलाता है. जीवन-यापन उसका इसी से चलता है. इलाके के उर्दू म्युनिसिपल स्कूल के आसपास में ही ये रहता है. पिछले 10-12 दिन से टाइग श्रॉफ पर नजर रखे हुए था. एक आरोपी का नाम रेहान है. तीसरा आरोपी नाबालिग है.

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रितिक ने उपलब्ध कराया लॉजिस्टिक सपोर्ट

रितिक उर्फ रोशन इस गैंग के संपर्क में आया. इस घटना में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसे रितिक उर्फ रोशन ने ही उपलब्ध कराया था. मुंबई के जिस क्षेत्र में रितिक रहता है वहां एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची. उसकी तस्वीर दिखाकर कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया गया लेकिन किसी ने पहचाना नहीं. यह जानकारी निकलकर आई है कि रितिक ने एक पल्सर बाइक खरीदी थी. कागज पर अभी नाम ट्रांसफर नहीं कराया था. मुंबई के जिस इलाके में वह रह रहा था वह घनी आबादी वाला इलाका है. अब पुलिस इलाके में आगे की जांच कर रही है.

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तीनों हमलावरों को कोटा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है. ये सभी ट्रेन नंबर 12939 पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे. ये ट्रेन पुणे से चलकर मुंबई होते हुए कोटा पहुंचती है. फिर जयपुर जाती है.

जानकारी हो कि रविवार की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्ल्यू कार पर फायरिंग हुई थी. तीन लोगों ने कार पर छह-सात राउंड गोलियां चलाईं. इसके बाद मौके से फरार हो गए थे. अब पुलिस का एक्शन जारी है.

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