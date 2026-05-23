Bihar Weather: बिहार के 14 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, जाने कहां गर्मी से मिलेगी राहत

बिहार में मौसम का दो रूप देखने को मिल रहा है. उत्तर बिहार में जहां कुछ-कुछ स्थानों पर वर्षा हो रही है और तापमान में नमी महसूस हो रहा है तो दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान हैं. आज शनिवार को भी दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है जबकि पश्चिमी इलाके में 45 डिग्री के करीब तापमान पहुंच सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के पश्चिमी और पटना सहित मध्य इलाके में के 14 जिलों में हित में और लू की चेतावनी दी गई है.

इनमें रोहतास,कैमूर ,बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गयाजी, जहानाबाद,पटना, शेखपुरा,नवादा,नालंदा, लखीसराय और बेगूसराय जिला शामिल है. इन जिलों में 40 से 45 डिग्री के बीच तापमान रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह दिया है.हालांकि आज उत्तर बिहार में भी कई जिलों में भीषण गर्मी झेलना पड़ सकता है. खासकर उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण,गोपालगंज, सारण, सिवान में अधिक तापमान के साथ उम्मस भरी गर्मी बरकरार रहेगी.

राजधानी पटना में भी भीषण गर्मी लोगों को झेलना पड़ सकता है और 40 डिग्री के करीब तापमान रह सकते हैं.मौसम विभाग ने आज पूर्वी इलाके के सात जिले अररिया,सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार में हल्की या बूंदाबांदी वर्ष की लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने का पूर्वानुमान है, लेकिन इसके अलावा राज्य के सभी 31 जिलों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी. उत्तर बिहार में भी आज 37 से 39 डिग्री के बीच तापमान रहने की संभावना है. हांकी पूर्वी इलाके में 34से 36 डिग्री के बीच तापमान रह सकते हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय बिहार में दो अलग-अलग मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं. पश्चिम और दक्षिण बिहार में शुष्क पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो तापमान बढ़ाकर लू जैसी स्थिति पैदा कर रही हैं. दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वी हवाएं सीमांचल और उत्तर-पूर्व बिहार में प्रवेश कर रही हैं. यही वजह है कि इन इलाकों में बादल बन रहे हैं और बारिश तथा मेघगर्जन की स्थिति बन रही है.

मौसम विभाग के अनुसार कल 24 मई तक दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. 25 अप्रैल से थोड़ी राहत कुछ जिलों में मिल सकती है. लेकिन दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके में गर्मी बरकरार रहेगी.26 मई से मौसम में बदलाव होने की पूरी संभावना है और दक्षिण बिहार के लोगों को भी गर्मी से राहत मिल सकती है.

हालांकि शुक्रवार को दक्षिण बिहार के 6 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहे.सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो कैमूर 44.3, गया जी 42.4, बक्सर 42.01, अरबल 40.4 और छपरा में 40.02 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. परंतु राजधानी पटना में गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट रही लेकिन उमस गर्मी बराबर रहा जिसके कारण शुक्रवार को पूरा दिन गर्मी से लोग पटना में परेशान रहे. पटना का तापमान 38. 2 डिग्री सेल्सियस की गयी .

शुक्रवार को अररिया, सुपौल, जहानाबाद, नवादा और नालंदा में बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सुपौल, अररिया और जहानाबाद में वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई. भीषण गर्मी के बीच राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की गई. पिछले 24 घंटे में बिहार में करीब 60 मिमी तक बारिश हुई.सबसे अधिक बारिश मधुबनी जिले में दर्ज की गई. झंझारपुर में 95.2 मिमी, लखनौर में 71 मिमी, बसोपट्टी में 54 मिमी और अररिया के फारबिसगंज में 41.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में बिहार में अब तक 128.4 मिमी बारिश हो चुकी है. यह सामान्य 60.7 मिमी की तुलना में 111 प्रतिशत अधिक है. लेकिन यहां आकर उत्तर बिहार में ज्यादा है दक्षिण बिहार में कम है.