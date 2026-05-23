हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार के 14 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, जाने कहां गर्मी से मिलेगी राहत

Bihar Weather: बिहार के 14 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, जाने कहां गर्मी से मिलेगी राहत

Bihar Weather:

By : परमानंद सिंह | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 23 May 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मौसम का दो रूप देखने को मिल रहा है. उत्तर बिहार में जहां कुछ-कुछ स्थानों पर वर्षा हो रही है और तापमान में नमी महसूस हो रहा है तो दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान हैं. आज शनिवार को भी दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है जबकि पश्चिमी इलाके में 45 डिग्री के करीब तापमान पहुंच सकते हैं. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के पश्चिमी और पटना सहित मध्य इलाके में के 14 जिलों में हित में और लू की चेतावनी दी गई है. 

इनमें रोहतास,कैमूर ,बक्सर,  भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, गयाजी, जहानाबाद,पटना, शेखपुरा,नवादा,नालंदा, लखीसराय और बेगूसराय जिला शामिल है. इन जिलों में 40 से 45 डिग्री के बीच तापमान रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने का सलाह दिया है.हालांकि आज उत्तर बिहार में भी कई जिलों में भीषण गर्मी झेलना पड़ सकता है. खासकर उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण,गोपालगंज, सारण, सिवान में अधिक तापमान के साथ उम्मस भरी गर्मी बरकरार रहेगी.

राजधानी पटना में भी भीषण गर्मी लोगों को झेलना पड़ सकता है और 40 डिग्री के करीब तापमान रह सकते हैं.मौसम विभाग ने आज  पूर्वी इलाके के सात  जिले अररिया,सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार में हल्की या बूंदाबांदी वर्ष की लिए येलो अलर्ट जारी किया है. 

इन जिलों में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर चलने का पूर्वानुमान है, लेकिन इसके अलावा राज्य के सभी 31 जिलों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी रहेगी. उत्तर बिहार में भी आज 37 से 39 डिग्री के बीच तापमान रहने की संभावना है. हांकी पूर्वी इलाके में 34से 36 डिग्री के बीच तापमान रह सकते हैं.

 मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय बिहार में दो अलग-अलग मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं. पश्चिम और दक्षिण बिहार में शुष्क पछुआ हवाएं चल रही हैं, जो तापमान बढ़ाकर लू जैसी स्थिति पैदा कर रही हैं. दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वी हवाएं सीमांचल और उत्तर-पूर्व बिहार में प्रवेश कर रही हैं. यही वजह है कि इन इलाकों में बादल बन रहे हैं और बारिश तथा मेघगर्जन की स्थिति बन रही है. 

मौसम विभाग के अनुसार कल 24 मई तक दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. 25 अप्रैल से थोड़ी राहत कुछ जिलों में मिल सकती है. लेकिन दक्षिण बिहार के पश्चिमी और मध्य इलाके में गर्मी बरकरार रहेगी.26 मई से मौसम में बदलाव होने की पूरी संभावना है और दक्षिण बिहार के लोगों को भी गर्मी से राहत मिल सकती है.

 हालांकि शुक्रवार को दक्षिण बिहार के 6 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान रहे.सबसे अधिक रोहतास के डेहरी में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो कैमूर 44.3, गया जी 42.4, बक्सर 42.01, अरबल  40.4 और छपरा में 40.02 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. परंतु  राजधानी पटना में गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट  रही लेकिन उमस गर्मी बराबर रहा जिसके कारण शुक्रवार को पूरा दिन गर्मी से लोग पटना में परेशान रहे. पटना का तापमान 38. 2 डिग्री सेल्सियस की गयी .

शुक्रवार को अररिया, सुपौल, जहानाबाद, नवादा और नालंदा में बारिश दर्ज की गई. इस दौरान सुपौल, अररिया और जहानाबाद में वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई. भीषण गर्मी के बीच राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश भी रिकॉर्ड की गई. पिछले 24 घंटे में बिहार में करीब 60 मिमी तक बारिश हुई.सबसे अधिक बारिश मधुबनी जिले में दर्ज की गई. झंझारपुर में 95.2 मिमी, लखनौर में 71 मिमी, बसोपट्टी में 54 मिमी और अररिया के फारबिसगंज में 41.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई.मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में बिहार में अब तक 128.4 मिमी बारिश हो चुकी है. यह सामान्य 60.7 मिमी की तुलना में 111 प्रतिशत अधिक है. लेकिन यहां आकर उत्तर बिहार में ज्यादा है दक्षिण बिहार में कम है.

और पढ़ें
Published at : 23 May 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Weather Update Heat Wave BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के सीवान में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, देखने उमड़ी लोगों की भीड़
बिहार के सीवान में महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, देखने उमड़ी लोगों की भीड़
बिहार
भोजपुर में डेढ़ फीट जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, दो की मौत; 12 लोग घायल
भोजपुर में डेढ़ फीट जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष, दो की मौत; 12 लोग घायल
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 14 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, जाने कहां गर्मी से मिलेगी राहत
बिहार के 14 जिलों में हीटवेव की चेतावनी, जाने कहां गर्मी से मिलेगी राहत
बिहार
NEET अभ्यर्थियों के लिए CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बिहार में मिलेगी यह सुविधा
NEET अभ्यर्थियों के लिए CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बिहार में मिलेगी यह सुविधा
Advertisement

वीडियोज

Delhi NCR Weather: दिल्ली-NCR में अचानक बदला मौसम, प्रचंड गर्मी से लोगों को मिली राहत | Breaking
Tulsi Gabbard Resigns: Donald Trump को तगड़ा झटका! खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड का अचानक इस्तीफा | US
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल दाम सुन सुबह-सुबह लोगों को लगा बड़ा झटका | New Rate |
Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का दावा- इंस्टाग्राम से X तक, पर्सनल अकाउंट भी हुए हैक, कहा- 'हमें अब धमकियां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'FIR से डरने वाले नहीं, कान खोलकर..', इकरा हसन ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना
'FIR से डरने वाले नहीं, कान खोलकर..', इकरा हसन ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना
इंडिया
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम तो आया कांग्रेस का रिएक्शन, कहा- मोदी सरकार नागरिकों को लूट...
ओटीटी
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है…’ भट्ठे में काम करने वाली महिला ने माथे पर ईंट रखकर किया गजब डांस, वायरल हुआ वीडियो
‘तुमसे दिल लगाने की सजा है’ भट्टी में काम करने वाली ने माथे पर ईट रखकर शानदार डांस, वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026: 'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
'मेरे लिए सपने जैसा...', विराट कोहली के विकेट पर क्या बोले साकिब हुसैन, जानिए
इंडिया
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम, CNG ने भी दिया झटका
यूटिलिटी
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
Summer Tips: छत की टंकी से आता है गर्म पानी? ये जुगाड़ आएंगे आपके काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
हरिद्वार में गंगा में बिरयानी फेंकने के मामले में एक्शन, हिन्दूवादी संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget