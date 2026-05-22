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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधान परिषद चुनाव: NDA में क्या हो सकता है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, किसे कितनी सीटें?

बिहार विधान परिषद चुनाव: NDA में क्या हो सकता है सीट शेयरिंग फॉर्मूला, किसे कितनी सीटें?

Bihar MLC Elections 2026: बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में विधान परिषद के एक सदस्य को चुनने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत | Updated at : 22 May 2026 11:46 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी गहमागहमी तेज हो गई है. एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर संभावित तस्वीर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बराबर-बराबर सीटों पर लड़ सकते हैं. बीजेपी-3, जदयू तीन सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है. वहीं LJP R 1, RLM के कोटे में 1 सीट जा सकती है.

विधान परिषद चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर औपचारिक ऐलान जल्द संभव है. जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. 28 जून को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं.

कितनी सीटें जीत सकता है NDA?

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में विधान परिषद के एक सदस्य को चुनने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है. एनडीए आठ सीटें जीत सकता है जबकि एक सीट आरजेडी के खाते में जा सकती है. MLC चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है.

एक सीट पर बिहार विधान परिषद का उपचुनाव भी होना 

वहीं एक सीट पर विधान परिषद का उपचुनाव भी होना है. इसकी तारीख का ऐलान भी जल्द हो सकता है. यह सीट तब रिक्त हुई थी जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधान परिषद से इस्तीफा दे चुके थे.

उपचुनाव मिलाकर 10 सीटों पर MLC चुनाव

इस प्रकार कुल 10 सीटें हो जाएंगी. जिन 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें फिलहाल 5 सीटें JDU के पास हैं. बीजेपी के पास 2 और आरजेडी के पास से दो सीटें हैं. जबकि एक सीट कांग्रेस के पास है. 

चुनाव कार्यक्रम कब होंगे घोषित?

संभावना जताई जा रही है कि मई के आखिरी हफ्ते या जून की शुरुआत में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है. 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सही वक्त पर चुनाव कराना जरूरी है. 

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Published at : 22 May 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
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