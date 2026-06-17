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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPMCH में रिपोर्टिंग पर रोक नहीं, अस्पताल में मारपीट के बीच निशांत कुमार का बड़ा बयान

PMCH में रिपोर्टिंग पर रोक नहीं, अस्पताल में मारपीट के बीच निशांत कुमार का बड़ा बयान

Bihar Health Minister Nishant Kumar: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि छोटी बीमारियों का इलाज जिले में ही होगा. बड़ी बिमारी जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण के लिए ही मरीजों को पटना भेजा जाए.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 17 Jun 2026 04:59 PM (IST)
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बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच (PMCH) में आए दिन मारपीट हो रही है. यहां के गार्ड कभी मरीजों के परिजन से तो कभी किसी पत्रकारों से भिड़ जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है कि जांच के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. ऐसा लगता है कि अस्पताल के अधीक्षक तक की कोई नहीं सुनता है. इस बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार (Nishant Kumar) ने बुधवार (17 जून, 2026) को बड़ा बयान दिया.

दरअसल, पत्रकारों ने निशांत कुमार से पीएमसीएच में पत्रकारों के साथ मारपीट के मामले पर सवाल किया. इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आप बिल्कुल जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं." 

गंभीर बीमारी के लिए ही आएं पटना: निशांत

दूसरी ओर निशांत कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात की. उन्होंने कहा, "हमारी कोशिश है कि जितने भी जिला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, तो कोई बीमारी लेकर आता है तो उसका इलाज वहीं हो जाए… जैसे अपेंडिक्स है, स्टोन है, इस तरह की जो बीमारी है तो हम वहीं (जिले में ही) इलाज की कोशिश करेंगे. हमने सिविल सर्जन और स्वास्थ्य पदाधिकारियों को कहा है कि अगर किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है तब पटना भेजें, चाहे आईजीआईएमएस हो, एम्स हो या पीएमसीएच हो…"

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स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई ऐसी बड़ी बिमारी है जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण, तो पटना आएं. बाकी का इलाज जिले में ही होगा. 

जूनियर चिकित्सकों को प्रशिक्षण देने की कही बात

इस मौके पर निशांत कुमार ने जूनियर चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण देने की भी बात की. निशांत कुमार ने कहा, "...कि मान लीजिए कि एलएनजेपी (पटना का हड्डी अस्पताल) में कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो और भी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन एमएस किए हुए हैं तो उनको हम इनके अंडर में ट्रेनिंग दिलावाएंगे. इस तरह से न्यूरो सहित हर डिपार्टमेंट में कराएंगे…" स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही औचक निरीक्षण पर भी निकलने की बात कही है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 17 Jun 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Bihar Health Minister PMCH Nishant Kumar Patna BIHAR NEWS
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