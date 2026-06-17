'यूपी में बाबा, बंगाल में दादा, बिहार में सम्राट बैठा है', CM की दो टूक, 'कोई माई का लाल…'
Bihar CM Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. अब तो नेपाल ही भागना होगा. बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने अपराधियों को चेतावनी दी है कि या तो बिहार छोड़ दें नहीं तो नेपाल चले जाएं. सम्राट ने कहा कि एक तरफ यूपी में योगी बाबा हैं, बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो दादा हैं वो बैठ गए हैं, और यहां (बिहार में) सम्राट चौधरी बैठा है. कोई माई का लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है.
सम्राट चौधरी आज (17 जून, 2026) पटना के फुलवारीशरीफ पहुंचे थे. यहां प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर में उन्होंने हिस्सा लिया. शिविर को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. अब तो नेपाल ही भागना होगा. बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं है.
'जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा'
अपने संबोधन में सीएम ने कहा, "कल मैंने एक वीडियो देखा… आज सवेरे से मैं चिंतित था… कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है… अब उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और पास का ही जो अस्पताल है उसमें उसको भर्ती करने का काम किया गया है… लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा…"
यह भी पढ़ें- Lalu Yadav: लालू यादव का सुरक्षा वापस लिए जाने पर बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार ने ही...'
सुरक्षा के लिए पार करूंगा सारी हदें: CM सम्राट
मुख्यमंत्री ने कहा, "नीतीश कुमार स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करते रहे मैं थोड़ा सख्ती के साथ कार्रवाई करना चाहता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है... इसलिए मैंने कहा कि अगर अपराधी हमारी पुलिस को चैलेंज करता है… यहां हमारी बहनें बैठी हैं… हजारों की संख्या में… मोदी जी और नीतीश जी अभिभावक के तौर पर काम करते थे, ये सम्राट चौधरी आपके भाई के तौर पर बिहार में काम कर रहा है... आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी सुरक्षा के लिए सारी हदें पार करूंगा."
यह भी पढ़ें- बिहार: युवक ने पुलिस पर तान दी पिस्टल, कहा- ठोक देंगे, LIVE आकर गोली चलाई, क्या है मामला?