किश्तवाड़ में फटा बादल, मुंबई में हाई टाइड, आसमानी आफत से कहां मची तबाही और क्या है अलर्ट

तबाही का 'हाइवे'... इस नाम के दो मतलब हैं. पहला, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड के आगे देश के सबसे आधुनिक और महंगे हाईवे भी बेबस नजर आ रहे हैं. दूसरा, मानसून की यह सिर्फ शुरुआत है. जुलाई का पहला हफ्ता ही अगर तबाही की ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है, तो पूरा बरसात का मौसम अभी बाकी है. सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितनी बारिश होगी, बल्कि यह भी है कि यह बारिश देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों और आम लोगों की जिंदगी को किस हद तक प्रभावित करेगी.

महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड अलर्ट

महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा मार झेल रहा है. मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर, रायगढ़, लोनावला, भिवंडी, वसई और विरार जैसे इलाके पानी में डूबे हुए हैं. लगातार हो रही बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है. हालात इतने खराब हैं कि मुंबई और आसपास के जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े. मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है.

सबसे चौंकाने वाली तस्वीर मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से सामने आई. भारी बारिश के कारण खंडाला एग्जिट के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया. पहाड़ से सैकड़ों टन मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह रोकना पड़ा. यह वही 'मिसिंग लिंक' प्रोजेक्ट है जिसे दो महीने पहले ही शुरू किया गया था. करीब 6695 करोड़ रुपये की लागत से बने इस हाईटेक प्रोजेक्ट को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया गया था. पहाड़ों को काटकर बनाए गए सुरंग और पुल इसकी सबसे बड़ी विशेषता थे, लेकिन मानसून की पहली बड़ी परीक्षा में ही इस एक्सप्रेसवे पर सवाल उठने लगे हैं. विपक्ष इसे सरकार का 'मानसून ट्रायल' बता रहा है.

प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बदला

मुंबई से सटे पालघर की तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश किस कदर कहर बरपा रही है. कई जगह रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गए. कहीं पटरियां दिखाई नहीं दे रही थीं तो कहीं ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं. लोनावला में हालात और भी भयावह हैं. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाके में बदल चुका है. कई फार्म हाउस पानी में घिर गए हैं. घरों के अंदर सोफा, टीवी और अन्य सामान पानी में तैरते दिखाई दिए. कई पर्यटक फार्महाउस में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा. कई जगह लोगों को गले तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचना पड़ा.

भिवंडी की तस्वीरें किसी नदी किनारे बसे गांव की नहीं, बल्कि एक व्यस्त औद्योगिक शहर की हैं. सब्जी मंडियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं. दुकानदार कमर तक पानी में खड़े होकर सामान बचाने की कोशिश करते रहे. लोग सब्जियां खरीदने के लिए भी पानी में उतरने को मजबूर थे. कई घरों में पिछले एक सप्ताह से पानी भरा हुआ है. लोगों का कहना है कि पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है.

सब्जी, फल और पोल्ट्री कारोबार पर बड़ा असर

वसई और विरार में हालात और भी बदतर हैं. लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली गुल रही. इनवर्टर जवाब दे चुके हैं और लोग मोमबत्ती की रोशनी में खाना बनाने को मजबूर हैं. सब्जी, फल और पोल्ट्री कारोबार करने वाले लोगों का लाखों रुपये का सामान खराब हो चुका है. एक सब्जी विक्रेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोता नजर आया क्योंकि उसकी पूरी दुकान पानी में बह गई.

मुंबई शहर में भी हालात सामान्य नहीं हैं. अंधेरी, वडाला, सायन, कुर्ला और नालासोपारा जैसे इलाकों में सड़कें नदी बन चुकी हैं. कई जगह पानी इतना भर गया कि वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी. लोग रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए कमर तक पानी में चलते दिखाई दिए. रेलवे ट्रैक जलमग्न होने के कारण कई लोकल ट्रेनें प्रभावित हुईं और कई जगह लोगों को ट्रैक्टर के सहारे आवाजाही करनी पड़ी.

खराब मौसम के कारण 17 उड़ानें रद्द

मुंबई एयरपोर्ट पर भी बारिश का असर साफ दिखाई दिया. खराब मौसम के कारण 17 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 365 फ्लाइट्स देरी से संचालित हुईं. कई निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें.

मुंबई के सामने सिर्फ बारिश ही नहीं, समुद्र भी चुनौती बनकर खड़ा है. हाई टाइड के दौरान समुद्र में 13 फीट से ऊंची लहरें उठीं और हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई. ऐसी स्थिति में समुद्र का पानी शहर की ओर बढ़ने लगता है और बारिश का पानी समुद्र में नहीं जा पाता. यही वजह है कि जलभराव और भी गंभीर हो जाता है. एहतियात के तौर पर मुंबई पुलिस ने समुद्र किनारे लोगों की आवाजाही रोक दी.

बारिश के साथ तेज हवाओं ने भी तबाही मचाई है. कई जगह बड़े-बड़े पेड़ जड़ों समेत उखड़कर सड़कों पर गिर गए. नासिक के लिए बादल फटने जैसी स्थिति की चेतावनी जारी की गई है. हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव कार्य में लगा दी हैं, जबकि भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके.

यह संकट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़-डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ. पहाड़ से आया भारी मलबा सड़क पर खड़े ट्रकों और वाहनों को अपनी चपेट में ले गया. कई ट्रक आधे से ज्यादा मलबे में दब गए और राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक बंद रहा.

महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं. कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 6 से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. पूर्वी राजस्थान में 6 से 9 जुलाई और पश्चिमी राजस्थान में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 7 से 10 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है. कोंकण क्षेत्र में किसानों को बुआई टालने की सलाह दी गई है क्योंकि खेतों में अत्यधिक जलभराव की आशंका है.

मानसून ने अभी सिर्फ दस्तक दी है, लेकिन उसका असर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साफ दिखाई देने लगा है. करोड़ों रुपये की लागत से बने एक्सप्रेसवे भूस्खलन के सामने बेबस हैं, रेलवे ट्रैक पानी में डूब रहे हैं, एयरपोर्ट प्रभावित हैं, शहरों की रफ्तार थम रही है और हजारों लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जुलाई के पहले हफ्ते में हालात इतने गंभीर हैं, तो अगस्त और सितंबर की लगातार बारिश देश को तबाही के किस नए 'हाइवे' पर ले जाएगी.