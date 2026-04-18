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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: मॉडल स्कूलों में नामांकन शुरू, कक्षा 9 में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल अंतिम तारीख

पटना: मॉडल स्कूलों में नामांकन शुरू, कक्षा 9 में एडमिशन के लिए 30 अप्रैल अंतिम तारीख

Patna News In Hindi: शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 का नामांकन शुरू किया. इसमें चयन मेरिट आधारित होगा और अंतिम तिथि 30 अप्रैल तय की गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 11:14 AM (IST)
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शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्रखंडों में चयनित मॉडल विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है. राज्य सरकार के आदेश पर उन्नत शिक्षा- उज्ज्वल भविष्य के तहत राज्य के सभी प्रखंडों में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है. जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी. इस क्रम में कक्षा 9 में नामांकन लिया जाएगा तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं मेरिट आधारित बनाया गया है.

नामांकन चयन प्रक्रिया एनएमएमएस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी. जिसमें न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में मेधा सूची तैयार कर प्रत्येक मॉडल विद्यालय में कक्षा 9 के लिए न्यूनतम 40 सीटों पर नामांकन किया जाएगा. यदि एनएमएमएस उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कम होती है, तो कक्षा 8 के अंकों के आधार पर अन्य इच्छुक छात्रों को भी अवसर प्रदान किया जाएगा. नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लिया जाएगा.

मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए लगेंगे आवश्यक दस्तावेज

शिक्षा विभाग के अनुसार, नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज देने होंगे. जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी), जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एवं बैंक खाता विवरण शामिल हैं. नामांकन के समय अन्य सरकारी विद्यालयों के समान ही निर्धारित शुल्क लिया जाएगा तथा कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा. वर्तमान शैक्षणिक सत्र में निजी विद्यालयों के छात्रों का नामांकन सामान्यतः नहीं किया जाएगा. हालांकि भविष्य में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ऐसे छात्रों को शामिल किए जाने की संभावना जताई गई है.

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अन्य विद्यालयों के छात्र भी मॉडल स्कूलों में होंगे प्रवेश के पात्र

बता दें कि यदि चयनित छात्र किसी कारणवश नामांकन नहीं लेते हैं, तो उन्हें अन्य नजदीकी विद्यालयों में नामांकन का अवसर मिलेगा. वहीं, संबंधित पंचायत के अन्य विद्यालयों के छात्र भी निर्धारित मानदंडों के अनुसार मॉडल विद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे. साथ ही मॉडल स्कूल से टैग की गई केजीइीवी की छात्राएं संबंधित विद्यालय में ही अध्ययन करेंगी. उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के रूप में चयनित संस्थानों में केवल छात्राओं का ही नामांकन किया जाएगा.

मॉडल स्कूलों में 30 अप्रैल तक होगा नामांकन

शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है. सभी संबंधित विद्यालयों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण करें. नामांकन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं FAQs संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा शिक्षा विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट/NIC पोर्टल पर उपलब्ध हैं.

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Published at : 18 Apr 2026 11:14 AM (IST)
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