हिंदी न्यूज़राज्यबिहारथावे मंदिर चोरी कांड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खाकी फिल्म देखकर बनाया था प्लान

थावे मंदिर चोरी कांड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खाकी फिल्म देखकर बनाया था प्लान

Gopalganj Thawe Mandir Theft Case: मंदिर में चोरी की घटना के लिए 10 और 11 दिसंबर को रेकी की गई थी. पकड़ा गया मुख्य आरोपी यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है.

By : अवधेश कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 07:16 PM (IST)
गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में 17 दिसंबर की रात चोरी की घटना हुई थी. इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सात दिनों के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए मुख्य आरोपी का नाम दीपक राय है जो यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है. मंगलवार (23 दिसंबर, 2025) को गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इस मामले में जानकारी दी.

पुलिस ने आरोपी के पास से घटना के दिन पहने हुए जूता, बैग, मफलर को बरामद किया है. वहीं आभूषणों की बरामदगी के लिए यूपी के गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज में छापेमारी चल रही है. एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मंदिर में चोरी से पहले आरोपी दीपक राय ने बिहार पुलिस पर बनी खाकी मूवी और यूट्यूब पर कई क्राइम सीन का वीडियो देखा था.

10 और 11 दिसंबर को की गई थी रेकी

चोरी की इस घटना को लेकर एसपी ने बताया कि आरोपियों ने 10 और 11 दिसंबर को मंदिर में रेकी की थी. दो युवकों ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. गिरफ्तार आरोपी दीपक राय बीते तीन मार्च को यूपी के मऊ में भी शीतला मंदिर में चोरी कर चुका है. 13 नवंबर को जेल से बाहर निकलने के बाद उसने थावे मंदिर में चोरी का प्लान बनाया था.

बता दें कि 17 दिसंबर को मंदिर में गर्भगृह से माता के सोने का मुकुट, सोने की छतरी, सोने की हार की चोरी की गई थी. चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी. इसमें दो चोरों की तस्वीर सामने आने के बाद अब गोपालगंज पुलिस को सफलता मिली है. हालांकि दूसरा आरोपी अभी नहीं पकड़ा गया है. 

गौरतलब हो कि बीते सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को ही जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांंडेय ने मंदिर में जाकर सोने का मुकुट, हार आदि दान किया था. साथ ही उन्होंने यह भी बयान दिया था कि थावे वाली मैया चोरी करने वाले को 24 घंटे में सजा देंगी. अब उनके बयान के 24 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है.

Published at : 23 Dec 2025 07:14 PM (IST)
