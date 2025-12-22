थावे मंदिर में हुई थी चोरी… अब JDU के बाहुबली विधायक ने सोने का मुकुट और हार चढ़ाया, जानिए कीमत

बिहार के प्रमुख सिद्ध पीठ थावे मंदिर में 17 दिसंबर (2025) की रात चोरी हुई थी. इसके बाद सोमवार (22 दिसंबर, 2025) को जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय ने सोने का मुकुट और हार भेंट की. इसके बाद माता की भव्य शृंगार हुआ. साथ ही भक्त दर्शन करें इसके लिए पट खोल दिया गया है. सोने के मुकुट और हार में माता का शृंगार देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे. भीड़ को बेकाबू करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए. हार-मुकुट के साथ कान की बाली और बिंदी आदि भी दी गई. इन सबकी कीमत ढाई करोड़ रुपये के करीब है.

क्या बोले विधायक पप्पू पांडेय?

दान के बाद विधायक पप्पू पांडेय ने मीडिया से कहा कि जिस दानव ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसे थावे वाली मैया 24 घंटे के अंदर सजा देंगी. मां के साथ बहुत बड़ी घिनौनी घटना हुई है. मां सबके लिए मां होती है. राम के समय भी रावण था और आज भी रावण है. उन्होंने आगे कहा, "17 तारीख की रात की घटना है. आज 22 तारीख है. अपने भाई सतीश पांडेय के साथ आकर हम लोगों ने पंडा जी को शृंगार के लिए जो भी गहना था दे दिया. पंडा जी ने मां का बढ़िया से शृंगार किया. मां से आशीर्वाद मांगा कि आपके साथ जिसने ये किया उसको पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है."

बता दें कि 17 दिसंबर को मंदिर के गर्भगृह से माता के सोने का मुकुट, सोने की छतरी, सोने की हार आदि चोरी कर ली गई थी. सीसीटीवी में कैद दो चोरों की तस्वीर सामने आने के बाद गोपालगंज की पुलिस ने एक लाख का इनाम भी रखा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका है.

35 लोगों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ

चोरी कांड में पांच दिनों बाद भी गोपालगंज पुलिस के हाथ खाली हैं. चोरी कांड में एसआईटी की पांच टीमें यूपी-बिहार के 17 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 35 लोगों को हिरासत में लिया गया. इन सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद चोरी कांड में ठोस सबूत नहीं मिलने पर इन्हें बाद में छोड़ दिया गया.

सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार वर्मा और एसपी अवधेश दीक्षित दो बार मंदिर पहुंचकर जांच कर चुके हैं. हालांकि चोरों के बारे में ठोस सुराग नहीं मिल सका है. किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है.

