उपेंद्र कुशवाहा से पावरस्टार की मुलाकात पहली तस्वीर, विनोद तावड़े बोले- 'पवन सिंह BJP…'

भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की. इस मौके पर बीजेपी के विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता मौजूद रहे. कई और लोग भी थे.

विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं. आने वाले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह काम करेंगे. बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह मिलकर बिहार (शाहाबाद मगध क्षेत्र में मिलकर) में काम करेंगे. दरअसल बीते रविवार (29 सितंबर, 2025) को विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर पवन सिंह की इस मीटिंग की पटकथा तैयार की थी.

बीजेपी आरा से पवन सिंह को देगी टिकट?

दूसरी ओर इस मुलाकात और विनोद तावड़े के बयान से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट चुके हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले सामने आई इस मीटिंग की तस्वीर ने सियासी पारा गरम हो उठा है. सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो ये है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी आरा से पवन सिंह को टिकट देगी?

लोकसभा चुनाव के दौरान बिगड़े थे संबंध

बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था. इसके बाद ही पवन सिंह का संबंध बिगड़ गया था. पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे. यहीं से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. हालांकि दोनों की हार हो गई थी और तीसरे ने यहां से बाजी मार ली थी. अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव है तो इन बिगड़े रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की गई है. उम्मीद है पवन सिंह को किसी सीट से पार्टी टिकट दे सकती है.

