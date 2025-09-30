हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारउपेंद्र कुशवाहा से पावरस्टार की मुलाकात पहली तस्वीर, विनोद तावड़े बोले- 'पवन सिंह BJP…'

उपेंद्र कुशवाहा से पावरस्टार की मुलाकात पहली तस्वीर, विनोद तावड़े बोले- 'पवन सिंह BJP…'

Pawan Singh Met Upendra Kushwaha: इस मुलाकात और विनोद तावड़े के बयान से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट चुके हैं. सवाल है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे?

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह ने मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से उनके आवास पर मुलाकात की. इस मौके पर बीजेपी के विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा जैसे नेता मौजूद रहे. कई और लोग भी थे.

विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं. आने वाले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर पवन सिंह काम करेंगे. बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह मिलकर बिहार (शाहाबाद मगध क्षेत्र में मिलकर) में काम करेंगे. दरअसल बीते रविवार (29 सितंबर, 2025) को विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर पवन सिंह की इस मीटिंग की पटकथा तैयार की थी.

बीजेपी आरा से पवन सिंह को देगी टिकट?

दूसरी ओर इस मुलाकात और विनोद तावड़े के बयान से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट चुके हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले सामने आई इस मीटिंग की तस्वीर ने सियासी पारा गरम हो उठा है. सबसे ज्यादा जिस चीज की चर्चा हो रही है वो ये है कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ेंगे? क्या बीजेपी आरा से पवन सिंह को टिकट देगी?

लोकसभा चुनाव के दौरान बिगड़े थे संबंध

बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया था. इसके बाद ही पवन सिंह का संबंध बिगड़ गया था. पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतरे थे. यहीं से एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. हालांकि दोनों की हार हो गई थी और तीसरे ने यहां से बाजी मार ली थी. अब बिहार में जब विधानसभा चुनाव है तो इन बिगड़े रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की गई है. उम्मीद है पवन सिंह को किसी सीट से पार्टी टिकट दे सकती है.

यह भी पढ़ें- शीतला मंदिर से लेकर पटनदेवी तक… महाअष्टमी पर नीतीश कुमार ने किया मां भगवती का दर्शन, देखें तस्वीरें

Published at : 30 Sep 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Bihar Vidhan Sabha Chunav Pawan Singh BJP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Glottis Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
RBI के Masterplan से Dollar की बादशाहत को टक्कर ?| Paisa Live
ICC Women's ODI World Cup: आज से महाकुंभ का आगाज़, India का पहला मैच Sri Lanka से
Bihar Assembly Elections: बिहार में आज मतदाता सूची जारी, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम संभव
Sansani: 7 साल में 3 मौतें, करोड़ों के क्लेम में 'Vishal Singhal' गिरफ्तार : Insurance Scam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
400 साल से हो रहे इस्लामिक कार्यक्रमों पर क्यों लगाई रोक? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत केंद्र को भेजा नोटिस और याचिकाकर्ता से कहा- हम करेंगे...
दिल्ली NCR
Delhi Weather Changed: दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
दिल्ली-एनसीआर में छाए काले बादल, झमाझम बारिश से बदला मौसम, भारी बारिश का अलर्ट भी जारी
इंडिया
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर इमजरजेंसी अलर्ट
क्रिकेट
IND-W v SL-W LIVE Streaming: किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
किस चैनल और किस ऐप पर देखें वर्ल्ड कप के लाइव मैच? आज श्रीलंका से है भारत की टक्कर
बॉलीवुड
फराह खान ने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर कसा था तंज, अब दोनों के बीच आई दरार, उठा लिया ये कदम
दीपिका पादुकोण और फराह खान के बीच अनबन, एक दूसरे को किया अनफॉलो
बिहार
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
Bihar Final Voter List 2025: बिहार में कौन वोटर, कौन नहीं? 70 लाख नाम कटने के आसार, जानें- कैसे देखें?
ट्रैवल
Vietnam Tourist Places: इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
शिक्षा
School Holidays: अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
अक्टूबर में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल? बच्चों की रहेगी मौज; दिवाली सहित इतनी छुट्टी
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget