तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
Tej Pratap Yadav: तेजप्रताप यादव का धोती-कुर्ता में रैंप वॉक का वीडियो वायरल हुआ. अवार्ड शो में दर्शकों की मांग पर दोबारा वॉक किया. सोशल मीडिया पर उनके देसी अंदाज की खूब चर्चा हो रही है.
बिहार में विधानसभा चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, और इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे पारंपरिक धोती-कुर्ता पहनकर रैंप वॉक करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो एक अवार्ड शो का बताया जा रहा है, जहां तेज प्रताप यादव अपने अनोखे देसी लुक और आत्मविश्वास से भरे अंदाज में लोगों का दिल जीतते दिखे.
वीडियो में तेज प्रताप पहले अकेले रैंप पर वॉक करते नजर आते हैं. जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, दर्शकों के बीच तालियों और शोर से माहौल गूंज उठा. लोगों की मांग पर 'वन्स मोर, वन्स मोर' के नारों के बीच उन्होंने शो के मैनेजमेंट टीम के साथ दोबारा रैंप वॉक किया. यह वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ट्विटर (अब एक्स), इंस्टाग्राम व फेसबुक पर ट्रेंड करने लगा.
चुनावी माहौल में तेजी से वायरल हो रहा तेज प्रताप रैंप वॉक
तेज प्रताप यादव पहले भी अपने अनोखे लुक और अलग अंदाज के लिए चर्चा में रहे हैं. कभी भगवान कृष्ण के रूप में, तो कभी योग गुरु के रूप में वे सार्वजनिक मंचों पर नजर आए हैं. लेकिन इस बार जब चुनावी माहौल तेज हो चुका है, तब उनका यह नया देसी अवतार राजनीतिक नजरिए से भी चर्चा में है. कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे जनता से जुड़ाव और अपनी 'देसी छवि' को मजबूत करने की कोशिश बता रहे हैं.
तेज प्रताप के लुक से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज
तेज प्रताप ने हाल के दिनों में कई बार कहा है कि राजनीति सिर्फ भाषणों की नहीं, बल्कि संस्कार और संस्कृति की भी होती है. उनका धोती-कुर्ता वाला यह लुक ग्रामीण और पारंपरिक मतदाताओं को संदेश देने वाला माना जा रहा है. राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि तेज प्रताप इस बार खुद को एक सहज, परंपरागत और जनता से जुड़ा नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा तेज प्रताप का वीडियो
सोशल मीडिया पर जहां उनके समर्थक इस वीडियो को 'बिहार का देसी स्टार' बताकर शेयर कर रहे हैं, वहीं विरोधी दलों के समर्थक इसे 'चुनावी स्टाइल शो' कह रहे हैं. फिर भी, तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वे बिहार की राजनीति के सबसे रंगीन और चर्चा में रहने वाले नेताओं में से एक हैं.
