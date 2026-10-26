पटना: अनंत सिंह के निष्कासन पर समर्थकों का जश्न, आतिशबाजी कर बांटी मिठाई

बिहार की राजनीति में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है. पार्टी ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है. इस फैसले के बाद पटना में अनंत सिंह के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. समर्थकों ने इनकम टैक्स चौराहे पर जुटकर जेडीयू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी की. वहीं, कुछ समर्थक आतिशबाजी करते और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते भी नजर आए.

जेडीयू के फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली. पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर समर्थक इकट्ठा हुए और पार्टी के खिलाफ अपना विरोध जताया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी निशाने पर लिया गया. दूसरी ओर, समर्थकों के बीच जश्न का माहौल भी दिखाई दिया. उन्होंने आतिशबाजी की और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की.

चिराग पासवान ने खरगे को घेरा, 'राजनीतिक विरोध तर्कों पर आधारित हो, न कि...'

नीरज कुमार के खिलाफ प्रचार करना पड़ा भारी

अनंत सिंह के निष्कासन की वजह बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ उनका रुख बताया जा रहा है. चुनाव के दौरान अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच तल्खी सामने आई थी.

पटना, बिहार: मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेडीयू से छह साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, अनंत सिंह के समर्थक आतिशबाजी करते और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। — IANS Hindi (@IANSKhabar) October 25, 2026

अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी अनुज कुमार का समर्थन किया था. इसके बाद से ही जेडीयू में अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अटकलें लगाई जा रही थीं.

जनता दल यूनाइटेड ने कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है. पार्टी के इस फैसले को बिहार की राजनीति में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है. इस कार्रवाई के बाद अनंत सिंह की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

'हमारी क्या...' अनंत सिंह को JDU से निकाले जाने पर बोले RLM प्रमुख कुशवाहा

विधानसभा सदस्यता पर भी नजर

जेडीयू ने अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी विधानसभा अध्यक्ष से की है. हालांकि, सदस्यता को लेकर अंतिम फैसला संबंधित प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा. अब यह देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस अनुशंसा पर क्या कदम उठाते हैं. फिलहाल, पार्टी के फैसले के बाद पटना में अनंत सिंह के समर्थकों का विरोध और जश्न दोनों चर्चा में हैं.