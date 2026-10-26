मोतिहारीः शादी की खुशियां मातम में बदलीं, भीषण हादसे में दो दोस्तों की मौत

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार (25 अक्टूबर) रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. चारों दोस्त स्कॉर्पियो से मोतिहारी में फिल्म देखने जा रहे थे. हरसिद्धि थाना क्षेत्र के गायघाट चौक के पास धर्मकांटा के नजदीक उनकी गाड़ी सड़क किनारे खड़े मक्का लदे ट्रैक्टर से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद सेवराहा गांव में मातम पसरा है.

जानकारी के मुताबिक, चारों दोस्त पूर्वी चंपारण के सेवराहा गांव से अपनी स्कॉर्पियो में सवार होकर मोतिहारी जा रहे थे. बताया जाता है कि मानिकपुर हसुआहा निवासी आदित्य कुमार सिंह अपने दोस्त मनु कुमार सिंह उर्फ अंकित के सीएसपी सेंटर पर पहुंचे थे. वहां शुभम कुमार और एक अन्य दोस्त भी मौजूद था. इसके बाद चारों ने फिल्म देखने का प्लान बनाया. हंसी-मजाक करते हुए वे मोतिहारी के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो गए.

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टक्कर में स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे

गायघाट चौक से आगे धर्मकांटा के पास स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़े मक्का लदे ट्रैक्टर से टकरा गई. टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए. सूचना मिलने पर हरसिद्धि थाने की डायल 112 टीम पहुंची. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों युवकों को क्षतिग्रस्त गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने मनु कुमार सिंह और शुभम कुमार को मृत घोषित कर दिया.

एक घायल पटना रेफर, दूसरे का इलाज जारी

हादसे में घायल आदित्य कुमार सिंह की हालत गंभीर बताई गई. उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. चौथे घायल युवक की पहचान की जानकारी सामने नहीं आई है. दोनों मृतकों के परिवारों को हादसे की सूचना दी गई. खबर मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. जवान बेटों की मौत से परिवारों में चीख-पुकार मच गई.

मनु की शादी तय, घर में बजनी थी शहनाई

मृतकों में मनु कुमार सिंह चड़रहिया पंचायत के पूर्व मुखिया मुरारी सिंह के पुत्र थे. दूसरे मृतक शुभम कुमार सेवराहा निवासी अजय सिंह के बेटे थे. बताया गया कि मनु की शादी हाल ही में पश्चिम चंपारण में तय हुई थी. परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया.

मानिकपुर हसुआहा की मुखिया कस्तूरी खान सहित पूरे गांव ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. हरसिद्धि के अपर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के अनुसार, दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

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