फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बिहार में भी विवाद, पप्पू यादव बोले- 'कश्मीर हमारे...'

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत के जीवन, संस्कृति और पहचान का हिस्सा है. कश्मीर के लोग भारत की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हैं. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस कश्मीर जैसे मुद्दों को विवादित बनाते हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीरियत भी भारतीय समाज की पहचान का हिस्सा है.

दरअसल, फारूक अब्दुल्ला ने 24 अक्टूबर को बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर कश्मीरियों की रक्षा कर रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरियों को दिल्ली से न्याय मिलने की उम्मीद कम है. उन्होंने लोगों से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए एकजुट रहने की अपील भी की.

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पप्पू यादव बोले- कश्मीर भारत की संस्कृति का हिस्सा

पप्पू यादव ने कहा कि कश्मीर भारत के जीवन, संस्कृति और खून में बसा है. कश्मीर के लोगों ने भारत को चुना और संविधान का सम्मान किया. उन्होंने कहा कि कश्मीरियत भारत की साझा संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी है. पप्पू यादव ने कश्मीर के लोगों को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए उनके योगदान पर जोर दिया.

Delhi: On National Conference President Farooq Abdullah’s statement on J&K, Purnia MP Pappu Yadav says, "Making issues like Kashmir controversial is in the nature of the BJP and RSS. Kashmir is in our lives, in our share, in our culture, in our blood, mind, every particle, and every birth. And Kashmiriyat is also in our mind and blood. The people of Kashmir are in India's blood. The people of Kashmir chose India over Pakistan. If Kashmir is a part of India today, it is because of Kashmiriyat and the people of Kashmir, who respect the Constitution and honor the traditions of India." — IANS (@ians_india) October 26, 2026

बीजेपी-आरएसएस पर लगाया मुद्दे को विवादित बनाने का आरोप

पप्पू यादव ने कहा कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर इस मुद्दे को विवादित बनाने का आरोप लगाया. वहीं, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी नेताओं ने उनके बयान को अनुचित बताते हुए आलोचना की.

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