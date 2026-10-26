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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारफारूक अब्दुल्ला के बयान पर बिहार में भी विवाद, पप्पू यादव बोले- 'कश्मीर हमारे...'

फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बिहार में भी विवाद, पप्पू यादव बोले- 'कश्मीर हमारे...'

फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान संबंधी बयान पर पप्पू यादव ने कहा कि कश्मीर भारत की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है. उन्होंने बीजेपी-आरएसएस पर मुद्दे को विवादित बनाने का आरोप लगाया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 26 Oct 2026 10:15 AM (IST)
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पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत के जीवन, संस्कृति और पहचान का हिस्सा है. कश्मीर के लोग भारत की संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हैं. पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस कश्मीर जैसे मुद्दों को विवादित बनाते हैं. उन्होंने कहा कि कश्मीरियत भी भारतीय समाज की पहचान का हिस्सा है.

दरअसल, फारूक अब्दुल्ला ने 24 अक्टूबर को बारामूला में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा था कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर कश्मीरियों की रक्षा कर रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरियों को दिल्ली से न्याय मिलने की उम्मीद कम है. उन्होंने लोगों से अपनी पहचान और अधिकारों के लिए एकजुट रहने की अपील भी की.

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पप्पू यादव बोले- कश्मीर भारत की संस्कृति का हिस्सा

पप्पू यादव ने कहा कि कश्मीर भारत के जीवन, संस्कृति और खून में बसा है. कश्मीर के लोगों ने भारत को चुना और संविधान का सम्मान किया. उन्होंने कहा कि कश्मीरियत भारत की साझा संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी है. पप्पू यादव ने कश्मीर के लोगों को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए उनके योगदान पर जोर दिया.

बीजेपी-आरएसएस पर लगाया मुद्दे को विवादित बनाने का आरोप

पप्पू यादव ने कहा कि कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर इस मुद्दे को विवादित बनाने का आरोप लगाया. वहीं, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी नेताओं ने उनके बयान को अनुचित बताते हुए आलोचना की.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 26 Oct 2026 10:16 AM (IST)
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Patna News BIHAR NEWS
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