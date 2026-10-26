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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवैशाली: 13 बच्चों की मौत, श्राद्ध में भिड़े JDU-BJP कार्यकर्ता, PK के सामने चले थप्पड़

वैशाली: 13 बच्चों की मौत, श्राद्ध में भिड़े JDU-BJP कार्यकर्ता, PK के सामने चले थप्पड़

राघोपुर स्थित भगतान टोला में 13 बच्चों के दशकर्म कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई. मारपीट में JDU प्रदेश सचिव अजीत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 26 Oct 2026 08:49 AM (IST)
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बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर स्थित भगतान टोला में हुए नाव हादसे में 13 बच्चों की जान चली गई. इस घटना से इलाके में तनावपूर्ण और शोक का माहौल है. इस हादसे के पीछे अब स्थानीय पंचायत की राजनीति और प्रशासनिक मिलीभगत की बात सामने आ रही है. 13 बच्चों के दशकर्म कार्यक्रम में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे. पीके की मौजूदगी में बीजेपी के पूर्व मुखिया गगन यादव और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अजीत यादव के बीच झड़प हुई है, जिसमें अजीत गंभीर रूप से घायल हो गए.

अजीत यादव का दावा है कि गांव के पूर्व मुखिया गगन यादव की मिलीभगत के कारण ये हादसा हुआ है और उन्होंने जब जांच की मांग की तो गगन यादव के लोगों ने उनको पीटा. एक्स पर पोस्ट के जरिए जन सुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने भी यही दावा किया है कि गगन राय के लोगों ने जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत को पीटा था. 

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जांच की मांग कर दी धुलाई

इस घटना में घायल जेडीयू के प्रदेश सचिव अजीत यादव रामपुर श्यामचंद पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी भी हैं. अजीत यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमें प्रशांत किशोर के आने की जानकारी मिली थी. ग्रामीण होने के नाते हम भी वहां गए. संयोग से प्रशांत किशोर ने हमें बैठा लिया. वो हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. उन्होंने हमसे पूछा कि क्या चाहते हैं. हमने कहा कि 13 मासूम बच्चों की जो मृत्यु हुई है. इसकी असल वजह क्या है. उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. इस नाव की जांच कराई जाए, इतना ही बोला था कि  पूर्व मुखिया और बीजेपी नेता गगन राय पिस्टल और 7-8 लोगों के साथ आये हुए थे और मारपीट शुरू कर दी. उनकी मंशा हत्या की थी."

उन्होंने आगे कहा, "जिन 13 बच्चों की मौत हुई थी वो मौत नहीं हत्या गगन राय द्वारा कराई गई है. वो ईंट भट्ठा का गड्ढा है जोकि 30-35 फीट है वो वोट के लिए ये हत्वा करवाए हैं. मैनें इसका विरोध किया कि इसकी जांच कराई जाए. इतना कहने पर ही वो लोग भड़क गए और पिस्टल डंडे के साथ बरस पड़े. गगन राय पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए. "

क्या है पूरा मामला?

अजीत राघोपुर स्थित भगतान टोला में 13 बच्चों के दशकर्म कार्यक्रम में पहुंचे थे और प्रशांत किशोर से इस हादसे की जांच की बात की. उनका दावा है कि अवैध नाव संचालन का ठेका कथित तौर पर गगन राय के करीबियों द्वारा किया जाता है. जब अजीत ने हादसे में शामिल लोगों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच की मांग की तो इससे नाराज होकर गगन के समर्थकों ने उनपर हमला कर दिया. इसका वीडियो भी सामने आया है.

वहीं, इस पूरे मामले में जनसुराज के सौरभ ने दावा किया है कि ये  NDA के अंदर का मामला है। कुल मिलाकर यह नाव प्रशासन और BJP के दबंग मुखिया के मिली भगत से चल रही थी, जिससे 12 बच्चों की जान चली गई। अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. 

 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 26 Oct 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
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