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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनेपाल बाढ़: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'भारत को चाहिए कि…'

नेपाल बाढ़: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'भारत को चाहिए कि…'

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सुझाव दिया है कि नेपाल की मदद करनी चाहिए. बिहार को भी अलर्ट रहने को कहा है. नेपाल की घटना पर तारिक अनवर ने अफसोस भी जताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 27 Aug 2026 09:25 AM (IST)
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बिहार से सटे नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही के बाद गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं. बिहार में हालात अभी ठीक हैं, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है. टीमें काम कर रही हैं. नेपाल में आई बाढ़ पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है.

तारिक अनवर ने कहा, "... इतनी बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं और उनका कुछ नहीं पता है. बिहार उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए बिहार पर खतरा है. बिहार सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए. यह बहुत अफसोस की बात है. भारत को चाहिए कि इस मुश्किल दौर में नेपाल की मदद करे."

तेजस्वी यादव बोले- अलर्ट रहने की आवश्यकता

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कहा," बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है... तो हमें लगता है कि बिहार सरकार को निगरानी रखने की जरूरत है और सभी को सतर्क होने की जरूरत है बिहार में भी आशंका है कि गंडक नदी में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग को अलर्ट होने की आवश्यकता है."

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: बिहार में 5000 लोग सुरक्षित जगह शिफ्ट, बांधों पर कड़ी निगरानी

तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है, "पार्टी कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह है कि विशेषकर गंडक नदी से जुड़े जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के स्थानीय लोगों को आवश्यक सूचना और चेतावनी देकर जागरूक करते रहें."

पप्पू यादव बोले- मिलरक बाढ़ से निपटने की जरूरत

नेपाल में आई बाढ़ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जिस तरह से परिस्थितियां हैं तो उसमें भारत बाढ़ के प्रति कभी गंभीर नहीं होता है. नेपाल हमेशा अपने देश के बारे में सोचता है. भारत को नेपाल और चीन के साथ मिलकर बाढ़ से निपटने की जरूरत है... आज नेपाल के प्रति हमारी पूरी संवेदना हैं... 133 भारत के लोग लापता हैं... हालात अच्छे नहीं हैं."

यह भी पढ़ें- नेपाल बाढ़: अलर्ट पर बिहार सरकार, गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 27 Aug 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
नेपाल Tariq Anwar Nepal Flood BIHAR NEWS
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