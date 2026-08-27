नेपाल बाढ़: कांग्रेस नेता तारिक अनवर बोले- 'भारत को चाहिए कि…'

बिहार से सटे नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही के बाद गंडक बराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं. बिहार में हालात अभी ठीक हैं, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है. टीमें काम कर रही हैं. नेपाल में आई बाढ़ पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है.

तारिक अनवर ने कहा, "... इतनी बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं और उनका कुछ नहीं पता है. बिहार उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए बिहार पर खतरा है. बिहार सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए. यह बहुत अफसोस की बात है. भारत को चाहिए कि इस मुश्किल दौर में नेपाल की मदद करे."

#WATCH दिल्ली: नेपाल में आई बाढ़ पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा, "... इतनी बड़ी संख्या में लोग बह गए हैं और उनका कुछ नहीं पता है। बिहार उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए बिहार पर खतरा है। बिहार सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। यह बहुत अफसोस की बात है। भारत को चाहिए कि इस मुश्किल… pic.twitter.com/SwydHzGPJ0 — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 26, 2026

तेजस्वी यादव बोले- अलर्ट रहने की आवश्यकता

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर कहा," बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है... तो हमें लगता है कि बिहार सरकार को निगरानी रखने की जरूरत है और सभी को सतर्क होने की जरूरत है बिहार में भी आशंका है कि गंडक नदी में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग को अलर्ट होने की आवश्यकता है."

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तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है, "पार्टी कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह है कि विशेषकर गंडक नदी से जुड़े जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के स्थानीय लोगों को आवश्यक सूचना और चेतावनी देकर जागरूक करते रहें."

पप्पू यादव बोले- मिलरक बाढ़ से निपटने की जरूरत

नेपाल में आई बाढ़ पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जिस तरह से परिस्थितियां हैं तो उसमें भारत बाढ़ के प्रति कभी गंभीर नहीं होता है. नेपाल हमेशा अपने देश के बारे में सोचता है. भारत को नेपाल और चीन के साथ मिलकर बाढ़ से निपटने की जरूरत है... आज नेपाल के प्रति हमारी पूरी संवेदना हैं... 133 भारत के लोग लापता हैं... हालात अच्छे नहीं हैं."

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