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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में हालात बिगड़े? गंगा की स्थिति देखने खुद निकले नीतीश कुमार

बिहार में हालात बिगड़े? गंगा की स्थिति देखने खुद निकले नीतीश कुमार

नीतीश कुमार और संजय झा ने गुरुवार को गंगा का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए. लोगों से विशेष सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की गई है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Sep 2026 04:43 PM (IST)
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बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है. इस बीच गुरुवार (03 सितंबर) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने खुद स्थिति का जायजा लिया. 

उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी रहे. नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल से गंगा के बढ़े हुए जलस्तर का जायजा लिया. संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए लोगों से विशेष सावधानी बरतने और सतर्क रहने की अपील की गई है.

दीघा घाट और जेपी सेतु से उस पार तक जाकर हालात का जायजा लिया गया गया. स्थल निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.

पटना में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा

नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पटना में गंगा नदी का जलस्तर आज (03 सितंबर) सुबह अब तक के उच्चतम स्तर (HFL) को पार कर गया है. इससे पहले यहां गंगा का उच्चतम जलस्तर 2016 में दर्ज हुआ था. उसके बाद पिछले दस वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कराए गए विभिन्न कार्यों के कारण ही आज ऐतिहासिक जलस्तर के बावजूद राजधानी पटना सुरक्षित है.

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'

संजय झा ने कहा, "पिछले दिनों नेपाल में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है, वैसा दुनिया में कभी-कभार ही देखने को मिलता है. हमारे बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल का अतिरिक्त पानी हमारी नदियों में आ जाता है. इस बार भी गंडक और अन्य नदियों में काफी पानी आया है. लेकिन, नेपाल त्रासदी के बाद बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जिस तत्परता से आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की और राहत एवं बचाव कार्यों का प्रबंधन किया, वह काबिले-तारीफ है." 

संजय झा ने कहा कि कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन राज्य सरकार अलर्ट है और स्थिति नियंत्रण में है.

यह भी पढ़ें- बिहार में आफत की बाढ़! इन 8 जिलों में अलर्ट, गाइडलाइन भी जारी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Sep 2026 04:39 PM (IST)
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