बिहार में आफत की बाढ़! इन 8 जिलों में अलर्ट, गाइडलाइन भी जारी
बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अपील की गई है कि लोग सावधानी बरतें. जोखिम न लें. गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बाढ़ को लेकर जायजा लिया.
बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आज (गुरुवार) अलर्ट जारी किया गया है. आठ जिलों को अलर्ट किया गया है. साथ ही आपदा प्रबंधन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है.
जल संसाधन विभाग की ओर से बताया गया है कि पटना जिले में गांधी घाट पर आज (गुरुवार) रात्रि और हाथीदह (मोकामा) में दिनांक 04 सितंबर को दोपहर के समय गंगा नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर (Highest Flood Level) को पार कर सकता है.
गंगा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि एवं उससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में अलर्ट जारी करते हुए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें. किसी भी प्रकार का जोखिम न लें.
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जारी गाइडलाइन को देखें
- नदी, घाट, तटबंध एवं निचले इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाएं.
- बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें.
- प्रशासन द्वारा चिह्नित सुरक्षित स्थानों एवं राहत शिविरों की जानकारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल वहां जाएं.
- नदी में स्नान, तैराकी, नाव से अनावश्यक आवागमन तथा सेल्फी लेने जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों से पूरी तरह बचें.
- अपने आवश्यक दस्तावेज, दवाइयां, मोबाइल फोन, टॉर्च, पीने का पानी और जरूरी सामान सुरक्षित एवं आसानी से ले जाने योग्य रखें.
- अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें.
- जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन एवं बचाव दल के निर्देशों का तत्काल पालन करें.
- किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन तथा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आपातकालीन सहायता नंबर 1070 पर तत्काल सूचित करें.
दूसरी ओर बिहार की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के आसपास के इलाकों का जायजा लिया. गंगा पथ पहुंचकर उन्होंने उफनती गंगा की स्थिति को देखा. अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया.
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