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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में आफत की बाढ़! इन 8 जिलों में अलर्ट, गाइडलाइन भी जारी

बिहार में आफत की बाढ़! इन 8 जिलों में अलर्ट, गाइडलाइन भी जारी

बिहार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अपील की गई है कि लोग सावधानी बरतें. जोखिम न लें. गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बाढ़ को लेकर जायजा लिया.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Sep 2026 01:04 PM (IST)
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बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आज (गुरुवार) अलर्ट जारी किया गया है. आठ जिलों को अलर्ट किया गया है. साथ ही आपदा प्रबंधन की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है.

जल संसाधन विभाग की ओर से बताया गया है कि पटना जिले में गांधी घाट पर आज (गुरुवार) रात्रि और हाथीदह (मोकामा) में दिनांक 04 सितंबर को दोपहर के समय गंगा नदी का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर (Highest Flood Level) को पार कर सकता है.

गंगा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि एवं उससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में अलर्ट जारी करते हुए निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे सावधानी बरतें. किसी भी प्रकार का जोखिम न लें.

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जारी गाइडलाइन को देखें

  • नदी, घाट, तटबंध एवं निचले इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाएं.
  • बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें.
  • प्रशासन द्वारा चिह्नित सुरक्षित स्थानों एवं राहत शिविरों की जानकारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल वहां जाएं.
  • नदी में स्नान, तैराकी, नाव से अनावश्यक आवागमन तथा सेल्फी लेने जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों से पूरी तरह बचें.
  • अपने आवश्यक दस्तावेज, दवाइयां, मोबाइल फोन, टॉर्च, पीने का पानी और जरूरी सामान सुरक्षित एवं आसानी से ले जाने योग्य रखें.
  • अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें.
  • जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन एवं बचाव दल के निर्देशों का तत्काल पालन करें.
  • किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन तथा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आपातकालीन सहायता नंबर 1070 पर तत्काल सूचित करें.

दूसरी ओर बिहार की स्थिति जानने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के आसपास के इलाकों का जायजा लिया. गंगा पथ पहुंचकर उन्होंने उफनती गंगा की स्थिति को देखा. अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Sep 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Flood BIHAR NEWS Flood 2026
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