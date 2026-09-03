सम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'

भोजपुरी कलाकार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बड़ी अपील की है. गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने बाढ़ का जिक्र किया है. कहा है कि वे इस संकट की घड़ी में क्षेत्र के लोगों के साथ हैं.

पवन सिंह ने कहा कि पीपरपाती, आरा सहित भोजपुर के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता वाली हैं. लोगों की तकलीफें देखकर वे दुखी हैं. उन्होंने कहा, "यह समय सिर्फ चिंता जताने का नहीं, मदद के लिए खड़े होने का है. मैं अपने पीपरपाती और आरा सहित सभी बाढ़ पीड़ित भाई-बहनों के साथ हूं. बहुत जल्द आपके बीच आकर आपकी तकलीफ को करीब से देखने और हर संभव सेवा-सहयोग करने का प्रयास करूंगा."

बाढ़ से डूबे इलाकों को लेकर पवन सिंह ने कहा कि कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं. बाढ़ और कटान के कारण लोगों के सिर से छत और पैरों के नीचे से जमीन जाने का डर बना हुआ है. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से अपना घर और संसार बसाया, आज वही सब कुछ आंखों के सामने संकट में है.

पीपरपाती, आरा सहित भोजपुर के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें और लोगों की तकलीफ़ देखकर मन बेहद दुखी है।



कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं परिवार अपने ही घर में कैद होकर रह गए हैं, तो कहीं बाढ़ और कटान के कारण लोगों के सिर से छत और पैरों के नीचे की जमीन तक… pic.twitter.com/otA2RY8Y1e — Pawan Singh (@PawanSingh909) September 3, 2026

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सीएम से राहत-बचाव तेज करने की अपील

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पवन सिंह ने आग्रह किया है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां राहत और बचाव के कार्य युद्धस्तर पर तेज किए जाएं. जरूरतमंद परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जाए.

भोजपुरी स्टार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नाव और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कोई परिवार खुद को अकेला महसूस न करे. पवन सिंह ने सेवा, सहयोग और लोगों के लिए आवाज उठाने का भरोसा दिया है.

एक्स पोस्ट में लिखा है, "आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी चिंता हमारी चिंता है. ईश्वर से प्रार्थना है कि बाढ़ और कटान से प्रभावित हर परिवार सुरक्षित रहे, किसी के घर का चिराग न बुझे और जल्द ही सभी के जीवन में फिर से सुकून लौटे."

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