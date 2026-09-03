Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारसम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'

सम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'

बीजेपी नेता पवन सिंह ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सीएम सम्राट चौधरी से अपील की है कि राहत बचाव के कार्य तेजी से हों. लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Sep 2026 03:14 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी कलाकार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बड़ी अपील की है. गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को पवन सिंह ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया. इसमें उन्होंने बाढ़ का जिक्र किया है. कहा है कि वे इस संकट की घड़ी में क्षेत्र के लोगों के साथ हैं.

पवन सिंह ने कहा कि पीपरपाती, आरा सहित भोजपुर के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंता वाली हैं. लोगों की तकलीफें देखकर वे दुखी हैं. उन्होंने कहा, "यह समय सिर्फ चिंता जताने का नहीं, मदद के लिए खड़े होने का है. मैं अपने पीपरपाती और आरा सहित सभी बाढ़ पीड़ित भाई-बहनों के साथ हूं. बहुत जल्द आपके बीच आकर आपकी तकलीफ को करीब से देखने और हर संभव सेवा-सहयोग करने का प्रयास करूंगा."  

बाढ़ से डूबे इलाकों को लेकर पवन सिंह ने कहा कि कहीं घरों में पानी घुस गया है तो कहीं लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं. बाढ़ और कटान के कारण लोगों के सिर से छत और पैरों के नीचे से जमीन जाने का डर बना हुआ है. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से अपना घर और संसार बसाया, आज वही सब कुछ आंखों के सामने संकट में है.

यह भी पढ़ें- पटना के पुनपुन में तबाही! बखरी और दरियापुर में बांध कटने से हड़कंप

सीएम से राहत-बचाव तेज करने की अपील

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पवन सिंह ने आग्रह किया है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां राहत और बचाव के कार्य युद्धस्तर पर तेज किए जाएं. जरूरतमंद परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जाए. 

भोजपुरी स्टार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नाव और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करने की भी अपील की है. उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कोई परिवार खुद को अकेला महसूस न करे. पवन सिंह ने सेवा, सहयोग और लोगों के लिए आवाज उठाने का भरोसा दिया है. 

एक्स पोस्ट में लिखा है, "आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी चिंता हमारी चिंता है. ईश्वर से प्रार्थना है कि बाढ़ और कटान से प्रभावित हर परिवार सुरक्षित रहे, किसी के घर का चिराग न बुझे और जल्द ही सभी के जीवन में फिर से सुकून लौटे."

यह भी पढ़ें- बिहार में आफत की बाढ़! इन 8 जिलों में अलर्ट, गाइडलाइन भी जारी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 03 Sep 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Flood Pawan Singh Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
सम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'
सम्राट सरकार के काम से पवन सिंह खुश नहीं? बोले- 'यह समय सिर्फ…'
बिहार
स्वरा भास्कर पर फूटा BJP नेताओं का गुस्सा, पटना में तस्वीर पर कालिख पोती
स्वरा भास्कर पर फूटा BJP नेताओं का गुस्सा, पटना में तस्वीर पर कालिख पोती
बिहार
नालंदा में पुल टूटा, डायवर्जन भी डूबा... 40km का चक्कर लगाने को मजबूर ग्रामीण
नालंदा में पुल टूटा, डायवर्जन भी डूबा... 40km का चक्कर लगाने को मजबूर ग्रामीण
बिहार
पटना के पुनपुन में तबाही! बखरी और दरियापुर में बांध कटने से हड़कंप
पटना के पुनपुन में तबाही! बखरी और दरियापुर में बांध कटने से हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में कहर बरपा रही गंगा! | Varanasi Flood | PM Modi
UP-Bihar Flood Alert News: बाढ़ से बिगड़े हालात, PM मोदी ने घुमाया फोन...दिया बड़ा ऑर्डर! | Varanasi
UP-Bihar Flood Alert News: यूपी-बिहार में Ganga का रौद्र रुप! बाढ़ से त्राहिमाम... | Waether
UP-Bihar Flood Alert News | Gandak Nadi: बिहार से यूपी तक...बाढ़ का खतरनाक मंजर! | ABP News
NEPAL FLASH FLOOD: नेपाल जल प्रलय का सच आया सामने क्या बचाई जा सकती थीं जानें? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
CJP का साथ क्यों दिया? सोनम वांगचुक का खुलासा, बोले-'पाकिस्तान में...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
यूपी चुनाव से पहले CM योगी की नई रणनीति! 2 घंटे में पोस्ट किए 2 रील्स, अब क्या कहा?
इंडिया
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
CJP के खिलाफ बनी CJP D, कहा- 'अभिजीत दीपके ने...'
क्रिकेट
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
इंजमाम उल हक के भतीजे इमाम पर क्यों लग सकता है 2 साल का बैन?
बॉलीवुड
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- किस दिन वर्ल्डवाइड होगी रिलीज?
अब दुनियाभर में चमत्कार करेगी 'हनुमान अंश', जानें- वर्ल्डवाइड रिलीज डेट
इंडिया
तेलंगाना के CM ने मंत्री पर लिया एक्शन, बेटी ने लगाए थे आरोप
तेलंगाना के CM ने मंत्री को किया बर्खास्त, बेटी ने लगाए थे आरोप
पंजाब
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
'CM मान की पत्नी पर लगे आरोपों की हो जांच', SAD ने DGP को लिखा पत्र
ट्रेंडिंग
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
अब होगी डायरेक्ट सप्लाई... भैंस ही बाइक पर टांग लाया दूधिया; वीडियो वायरल
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget