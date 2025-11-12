बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में इस बार कई बाहुबली भी मैदान में रहे. जहां से बाहुबली नहीं लड़ सकते थे वहां से उनके रिश्तेदारों को टिकट दिया गया. अब इनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होगा. इसके पहले एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. एआई पॉलिटिक्स (AI Politics) के एग्जिट पोल के आंकड़ों से हमने निकाला है कि बाहुबली वाली सीटों पर इस बार क्या तस्वीर बन रही है.

सीवान की रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है. वहीं जेडीयू के टिकट पर एकमा सीट से धूमल सिंह मैदान में हैं. वैशाली की लालगंज सीट की बात करें तो यहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने चुनाव लड़ा है. वहीं मोकामा से जेडीयू के सिंबल पर अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा है. दानापुर से आरजेडी के टिकट पर रीतलाल यादव मैदान में थे.

एग्जिट पोल में कहां से किसे मिल रही जीत?

सीवान की रघुनाथपुर सीट से- आरजेडी

सारण की एकमा सीट से- आरजेडी

वैशाली की लालगंज सीट से- बीजेपी

पटना की मोकामा सीट से- आरजेडी

पटना की दानापुर सीट से- बीजेपी

इन सीटों पर किसका किससे मुकाबला?

रघुनाथपुर सीट से ओसामा शहाब को जीत मिलती दिख रही है. इस सीट से ओसामा का मुकाबला विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह से है. जेडीयू ने जीशु सिंह को टिकट दिया था. वहीं एकमा से जेडीयू के टिकट पर मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह चुनावी मैदान में हैं जिनका मुकाबला आरजेडी के श्रीकांत यादव से है. श्रीकांत यादव इस सीट से वर्तमान में विधायक हैं.

दूसरी ओर लालगंज सीट है, यहां शिवानी शुक्ला का मुकाबला बीजेपी के संजय कुमार सिंह से है. एआई एग्जिट पोल में मोकामा सीट से अनंत सिंह को लेकर यह आंकड़ा आया है कि वह हार सकते हैं. इस सीट से आरजेडी की वीणा देवी मैदान में हैं. वह बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी हैं. बात दानापुर से करें तो आरजेडी के रीतलाल यादव का बीजेपी के रामकृपाल यादव से मुकाबला है. एग्जिट पोल में इस सीट से रामकृपाल यादव को जीत मिलती दिख रही है. रीतलाल यादव इस सीट से वर्तमान में विधायक हैं.

इन पांच सीटों के आंकड़ों से यह सामने आया है कि तीन पर आरजेडी तो दो पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो सकती है. अब देखना होगा कि ये आंकड़े कितने सही होते हैं. अनंत सिंह को बताया गया है कि हार सकते हैं लेकिन इसकी संभावना काफी कम है.

