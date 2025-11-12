बिहार में दो चरण में विधानसभा का चुनाव (2025) समाप्त हो गया है. रिकॉर्ड के साथ हुई वोटिंग के नतीजे 14 नवंबर को जारी होंगे. इससे पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. इस बीच एक सर्वे ऐसा आया है जो महागठबंधन के साथ-साथ एनडीए की टेंशन भी बढ़ा देगा. सारे एग्जिट पोल से अलग एआई पॉलिटिक्स ने आंकड़ा जारी किया है. इसे देखकर हर कोई हैरान है.

एनडीए और महागठबंधन दोनों में कड़ी टक्कर

एआई पॉलिटिक्स के आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है. सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 सीटों की जरूरत है और ये दोनों गठबंधन इस संख्या के बेहद करीब हैं. दूसरी ओर आंकड़ों पर जब नजर डालेंगे तो यह पता चलेगा कि सीटों के मामले में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता दिख रहा है.

किस गठबंधन को कितनी सीटें?

एनडीए- 121 (+/- 6 सीट)

महागठबंधन- 119 (+/- 6 सीट)

अन्य- 3-5 (+/- 2 सीट)

किस गठबंधन को कितना वोट प्रतिशत?

एनडीए- 38.4%

महागठबंधन- 39.2%

जन सुराज पार्टी- 12.7%

अन्य- 9.8%

एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें?

बीजेपी- 85-93 सीट

जेडीयू- 25-31 सीट

एलजेपीआर- 2-4 सीट

हम- 0-1 सीट

महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें?

आरजेडी- 89-97 सीट

कांग्रेस- 14-21 सीट

वीआईपी- 2-3 सीट

सीपीआई- 1-2 सीट

सीपीआईएमएल- 2-5 सीट

सीपीएम- 1-2 सीट

14 नवंबर को पता चलेगा फाइनल नतीजा

एआई पॉलिटिक्स के आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन 14 नवंबर को नतीजा आने के बाद पता चलेगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई निकलकर आती है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था. दूसरा चरण बीते मंगलवार (11 नवंबर) को हुआ है. अब रिजल्ट का इंतजार है. दोनों चरणों में वोटिंग के मामले में बिहार ने इतिहास रचा है. ऐसे में इस बार रिजल्ट भी देखने लायक रहने वाला है.

(नोट: अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल किया है. एबीपी न्यूज़ ने अपना कोई सर्वे नहीं किया है)

