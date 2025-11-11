Bihar Exit Poll 2025: बिहार में NDA या महागठबंधन किसकी बनेगी सरकार? 2 एग्जिट पोल ने चौंकाया

2025 का बिहार विधानसभा दूसरे चरण के मतदान के साथ मंगलवार (11 नवंबर, 2025) की शाम समाप्त हो गया. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 और मंगलवार को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई है. अब 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इस बार के चुनाव में खास बात रही कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. बिहार ने वोटिंग के मामले में इतिहास रच दिया है. अब दूसरी ओर मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. सवाल है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? Matrize-IANS और Chanakya ने आंकड़ा जारी किया है.

Matrize-IANS Exit Poll ने किसे कितनी सीटें दीं?

एनडीए- 147-167 सीट

महागठबंधन- 70 से 90 सीट

अन्य- 2-6 सीट

इस आंकड़े को देखकर तो यही लगता है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है. यानी एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है.

Chanakya Strategies Exit Poll में किसे कितनी सीटें?

एनडीए- 130-138 सीट

महागठबंधन- 100 से 108 सीट

अन्य- 3-5 सीट

एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ा?

2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है. 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. वहीं एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) 29 सीटों पर उतरी थी. हालांकि छपरा की मढ़ौरा सीट से प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था. वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में 6-6 सीटें दी गई हैं.

महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ा?

महागठबंधन में आरजेडी 143, कांग्रेस 61, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 12, सीपीआई (एमएल) 20, सीपीआई 9, सीपीएम 4 सीटों पर और आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बता दें कि ये कुल 252 सीटें हो रही हैं, लेकिन इनमें से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही जिसे अलग-अलग जोड़ गया है. इसके चलते ये संख्या बढ़ी है.