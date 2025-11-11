हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Exit Poll 2025: बिहार में NDA या महागठबंधन किसकी बनेगी सरकार? 2 एग्जिट पोल ने चौंकाया

Bihar Exit Poll 2025: बिहार में NDA या महागठबंधन किसकी बनेगी सरकार? 2 एग्जिट पोल ने चौंकाया

Bihar Election Exit Poll 2025: दूसरे चरण के मतदान के बाद Matrize-IANS ने आंकड़ा जारी किया है. आंकड़े को देखकर तो यही लगता है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Nov 2025 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

2025 का बिहार विधानसभा दूसरे चरण के मतदान के साथ मंगलवार (11 नवंबर, 2025) की शाम समाप्त हो गया. पहले चरण में 6 नवंबर को 121 और मंगलवार को दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग हुई है. अब 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. इस बार के चुनाव में खास बात रही कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है. बिहार ने वोटिंग के मामले में इतिहास रच दिया है. अब दूसरी ओर मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. सवाल है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? Matrize-IANS और Chanakya ने आंकड़ा जारी किया है.

Matrize-IANS Exit Poll ने किसे कितनी सीटें दीं?

  • एनडीए- 147-167 सीट
  • महागठबंधन- 70 से 90 सीट
  • अन्य- 2-6 सीट

इस आंकड़े को देखकर तो यही लगता है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है. बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है. यानी एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है.

Chanakya Strategies Exit Poll में किसे कितनी सीटें?

  • एनडीए- 130-138 सीट
  • महागठबंधन- 100 से 108 सीट
  • अन्य- 3-5 सीट

एनडीए में कौन कितनी सीटों पर लड़ा?

2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों ने बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा है. 101 सीट पर बीजेपी और 101 सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. वहीं एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (रामविलास) 29 सीटों पर उतरी थी. हालांकि छपरा की मढ़ौरा सीट से प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया था. वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एनडीए में 6-6 सीटें दी गई हैं. 

महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ा?

महागठबंधन में आरजेडी 143, कांग्रेस 61, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 12, सीपीआई (एमएल) 20, सीपीआई 9, सीपीएम 4 सीटों पर और आईपी गुप्ता की पार्टी आईआईपी तीन सीटों पर चुनाव लड़ रही है. बता दें कि ये कुल 252 सीटें हो रही हैं, लेकिन इनमें से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही जिसे अलग-अलग जोड़ गया है. इसके चलते ये संख्या बढ़ी है.

Published at : 11 Nov 2025 06:39 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Exit Poll Exit Poll Bihar Election Exit Poll Bihar Assembly Election Nitish Kumar Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Exit Poll 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
Advertisement

वीडियोज

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर के पिता ने बेटी को पहचानने से क्यों किया इंकार?
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली का दुश्मन कौन? | Chitra Tripathi | Mahadangal | Amit Shah | PM Modi
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में कार धमाके के बाद फरीदाबाद में एक्शन जारी | Bomb Blast | Faridabaad
Bihar Election 2025: 'औरंगाबाद में BJP की लैंडिंग को जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया'-Anand Shankar
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके के आतंकी डॉक्टरों का लीडर था उमर। Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
i-20 कार, 6 डॉक्टर गिरफ्तार, पुलवामा कनेक्शन और NIA की एंट्री... दिल्ली ब्लास्ट में अब तक के बड़े अपडेट्स
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
इंडिया
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
फरीदाबाद में थी आतंक की फैक्ट्री, दिल्ली को दहलाने की थी साजिश... लाल किला के बाहर धमाके की Exclusive जानकारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget