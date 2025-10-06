हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Elections 2025: बिहार चुनाव के ये आंकड़े NDA और INDIA की रणनीति पर डालेंगे असर! RJD-BJP बना पाएंगे दबाव?

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव के ये आंकड़े NDA और INDIA की रणनीति पर डालेंगे असर! RJD-BJP बना पाएंगे दबाव?

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा. इससे पहले वो आंकड़े जान लीजिए जो बीजेपी और राजद, दोनों की रणनीतियों पर असर डाल सकते हैं.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 11:25 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को कार्यक्रम की घोषणा होगी. चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इसलिए 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव उस तारीख से पहले कराने होंगे.

2020 में बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. मतगणना 10 नवंबर को हुई थी.

आइए हम आपको बिहार चुनाव 2020 के संदर्भ में कुछ अहम जानकारी देते हैं जो आगामी चुनाव की सियासी रणनीतियों पर काफी असर डाल सकते हैं.

बीजेपी नीत एनडीए के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2020 में कुल लड़ी गई सीटों में बीजेपी 67, जेडीयू 37, वीआईपी 31, हम 57 फीसदी, सीटें जीती थीं.  वहीं राजद- 52, कांग्रेस 27, भाकपा माले 63, सीपीएम 50, सीपीआई ने 33% सीटें जीती थीं.

सीटों की बात करें तो 2020 में  बीजेपी 74- जेडीयूप 43, वीआईपी और हम के हिस्से 4-4 सीटें आईं थीं. वहीं राजद-75, कांग्रेस 19, भाकपा माले 12, सीपीएम-सीपीआई ने 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की थी.  

बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!

वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए में बीजेपी 37, जदूय 15, वीआईपी 2, हम को 1 फीसदी वोट मिले थे.  दूसरी ओर राजद 23, कांग्रेस 9, सीपीआई-एमएल-3, सीपीएम 3-, सीपीआई को 1 प्रतिशत मत मिले थे.

इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर देखें तो मौजूदा चुनाव में राजद और बीजेपी अपने सहयोगी दलों पर कम सीटें लड़ने का दबाव बना सकतीं हैं. अब यह कितना सफल होगा, कितना नहीं, यह तो वक्त बताएगा. इस चुनाव में वीआईपी, बीजेपी के साथ न होकर राजद के साथ है.

बता दें चुनाव आयोग के अधिकारियों ने रविवार को अपना दो दिवसीय बिहार दौरा संपन्न किया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ राज्य में चुनाव तैयारियों की व्यापक समीक्षा की.

Published at : 06 Oct 2025 11:23 AM (IST)
BJP Jdu BIhar Politics Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
