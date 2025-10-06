बिहार चुनाव: INDIA और NDA कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? तारीखों के ऐलान से पहले हो गया फाइनल!

आज होगा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान, इसी बीच सूत्रों से सीट शेयरिंग को लेकर NDA और महागठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर

बिहार BJP चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान एवं प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने सहयोगी दलों से मुलाकात कर सीट बंटवारे पर चर्चा की है.

रविवार शाम तेजस्वी के आवास पर भी महागठबंधन की बैठक हुई है जिसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है.

लोक सभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट एवं क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर NDA एवं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा

संभावित फार्मूला सूत्रों के हवाले से सामने आया है

बिहार में विधानसभा की 243 सीटें

NDA में सीट शेयरिंग को लेकर दो फार्मूला सामने आया है. किसी एक पर मुहर लग सकती है

1- जदयू 102-103, बीजेपी- 101-102, LJP R 25-28, HAM- 6-7, RLM 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है

2 - JDU 101, BJP 100

LJP 26 + 1 राज्यसभा सीट, HAM 8, RLM 8

((चिराग मांझी कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर कुछ सीटों पर बीजेपी जदयू के उम्मीदवार लड़ सकते हैं)

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दो फॉर्मूला सामने आया है. किसी एक पर मुहर लग सकती है.

1 - RJD 138, कांग्रेस 52, वाम दल 35 ( CPIML CPI CPM) VIP 15, RLJP 2, JMM को 1 सीटें दी जा सकती हैं.

2- RJD 130, कांग्रेस 55, वाम दल 35 (CPIML CPI CPM), VIP 18, RLJP 3, JMM 2