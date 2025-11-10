बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण के लिए सुरक्षा-व्यवस्था टाइट, 45399 मतदान केंद्र बने, देखिए डिटेल्स

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. मंगलवार (11 नवंबर, 2025) को होने वाले मतदान के दौरान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. अधिकारियों ने सोमवार (10 नवंबर, 2025) को यह जानकारी दी.

बिहार में चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात

राज्य में दूसरे और अंतिम चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. इसके लिए कुल 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 40,073 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं. निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया, "बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चार लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं."

उन्होंने बताया कि राज्य में चुनाव-पूर्व ड्यूटी के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की करीब 500 कंपनियां (लगभग 50,000 जवान) पहले से तैनात थीं. इसके अलावा अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में और 500 कंपनियों को राज्य में भेजा गया था.

रिजर्व बटालियन के लगभग 2,000 जवान चुनाव में लगे

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बिहार पुलिस के 60,000 से अधिक कर्मी चुनावी ड्यूटी में पहले से लगे हुए हैं. इसके अलावा अन्य राज्यों से आए रिजर्व बटालियन के लगभग 2,000 जवान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 30,000 कर्मी, 20,000 से अधिक होमगार्ड, प्रशिक्षणरत 19,000 नए सिपाही और करीब डेढ़ लाख अन्य कर्मी (ग्रामीण पुलिस) भी दोनों चरणों के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे हैं.

जब उनसे दूसरे चरण में संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या के बारे में पूछा गया तो अधिकारी ने कहा, "सुरक्षा की दृष्टि से सभी बूथ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं." उन्होंने बताया कि पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जो अब तक का सर्वाधिक है. बता दें कि दोनों चरणों में हुए मतदान के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इस बार (2025) दो चरणों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है. एक चरण में वोटिंग 6 नवंबर को हो चुकी है.

