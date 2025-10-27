बिहार चुनाव : रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी पर कसा तंज, कहा- मुख्यमंत्री पद पर कोई नई वैकेंसी नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बयान और राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चुनावी माहौल के बीच विपक्ष पर करारा प्रहार किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर किसी तरह की कोई 'वैकेंसी' नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है. मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कहीं कोई वैकेंसी नहीं है. नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही बिहार आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जनता जानती है कि राज्य में स्थिरता और विकास नीतीश कुमार की ही देन है.

लालू के राज का जंगलराज आज भी लोगों को याद- रविशंकर प्रसाद

बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का 'जंगलराज' आज भी बिहार की जनता नहीं भूली है. उस दौर में अपराधी खुलेआम घूमते थे, गोलियां चलती थीं और लोग भय के माहौल में जीते थे. उन्होंने कहा कि आज कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली पहुंची है और बिहार विकास की राह पर है.

तेजस्वी यादव की घोषणाएं सिर्फ छलावा

तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजद नेता की तमाम घोषणाएं सिर्फ धोखे के लिए हैं. तेजस्वी यादव ने लाखों नौकरियां देने का वादा किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नौकरी की बात कही, वह व्यावहारिक रूप से असंभव है. जनता अब ऐसे झूठे वादों में नहीं फंसने वाली है.

विपक्ष के पास केवल वादाखिलाफी के अलावा कुछ नहीं

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव किसी नायक या खलनायक का नहीं, बल्कि विकास की राजनीति का चुनाव है. बीजेपी और एनडीए ने बिहार में सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है, वह जनता के सामने है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास केवल लफ्फाजी और वादाखिलाफी के अलावा कुछ नहीं है.

बीजेपी नेता ने दावा किया कि बिहार की जनता फिर से एनडीए पर भरोसा जताएगी और प्रदेश को स्थिर सरकार देगी. उन्होंने कहा कि वोटर अब बहुत जागरूक हैं. वे जानते हैं कि किसने काम किया और किसने केवल बयान दिए.

बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद के इस बयान ने बीजेपी के आत्मविश्वास को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है.