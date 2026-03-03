नितिन नवीन पर चढ़ा होली का रंग, पटना में खेल रहे थे रंग-गुलाल… आई राज्यसभा जाने की खुशखबरी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और पार्टी के अन्य नेता मंगलवार (03 मार्च, 2026) को होली मिलन समारोह में शामिल हुए. पटना में जब एक तरफ नितिन नवीन होली के रंग में डूबे थे तो इसी बीच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्यसभा चुनाव के लिए नितिन नवीन को उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया.

यह घोषणा ऐसे वक्त में हुई जब वे अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे. ऐसे में इससे बड़ी खुशी नितिन नवीन के लिए और क्या हो सकती है. इस मौके पर नितिन नवीन ने कहा कि होली का पर्व बिना बिहार में आए पूरा नहीं हो सकता. अपने घर, अपने परिवार के साथ, अपने क्षेत्र में आकर और अपने कार्यकर्ताओं व बिहारवासियों के साथ होली का आनंद ही अद्भुत है.

नितिन नवीन ने कहा कि यह ऐसा त्योहार है जो न केवल हर घर को रंगों में ही नहीं रंगता है, बल्कि खुशियों के रंग में, आपसी भाईचारे के रंग में रंगता है. मैं सभी बिहारवासियों और देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूं. होली में बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है.

'होली पूरे देश के लिए एक अद्भुत त्योहार'

आईएएनएस से बातचीत में नितिन नवीन ने कहा कि यह पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए एक अद्भुत त्योहार है, यह एक पवित्र त्योहार है. हर घर का वातावरण पर्व के साथ सौहार्द का वातावरण बनता है. सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई है. पूरे बिहार के साथ देशवासियों को होली की शुभकामनाएं.

बीजेपी नेता संजय मयूख ने राज्यसभा सदस्यों के नॉमिनेशन पर कहा कि पार्टी ने दो उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बिहार, भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है. पांच मार्च को नामांकन दाखिल किया जाएगा.

