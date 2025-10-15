JDU की पहली लिस्ट में महिला उम्मीदवारों की संख्या कितनी? कविता से लेकर कोमल सिंह तक का नाम

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर एनडीए में हुए सीट बंटवारे के बाद बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को जेडीयू की ओर से पहली लिस्ट जारी कर दी गई. पहली लिस्ट में 57 सीटों और वहां से होने वाले प्रत्याशियों की घोषणा की गई. 57 उम्मीदवारों में चार महिलाएं हैं.

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से जारी इस पहली लिस्ट में सिंहेश्वर से कविता साहा तो गायघाट से कोमल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है. बता दें कि गायघाट सीट से कोमल सिंंह लोजपा (आर) सांसद वीणा देवी की बेटी हैं. कोमल सिंह के पिता दिनेश सिंह जेडीयू से एमएलसी हैं. चर्चा थी कि वह लोजपा (रामविलास) से प्रत्याशी होंगी लेकिन जब यह सीट जेडीयू के खाते में गई तो वह वहां से कैंडिडेट बना दी गई हैं.

बात कोमल सिंह की करें तो गायघाट सीट से वो 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. तीसरे नंबर रही थीं. इस सीट से आरजेडी के निरंजन राय की जीत हुई थी. दूसरे नंबर पर जेडीयू थी. जेडीयू से महेश्वर प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा था.

2020 में हार गई थीं अश्वमेघ देवी

दूसरी ओर समस्तीपुर से अश्वमेघ देवी को पार्टी ने टिकट दिया है. इनके अलावा विभूतिपुर से रवीना कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है. समस्तीपुर सीट की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में अश्वमेघ देवी को जेडीयू से ही टिकट मिला था लेकिन हार गई थीं. 2020 में इस सीट से आरजेडी के अख्तरुल इस्लाम शाहीन को जीत मिली थी. उन्हें 68,507 वोट मिले थे. अश्वमेघ देवी को 63,793 मत ही प्राप्त हुए थे. ये जेडीयू से सांसद रह चुकी हैं.

दूसरी ओर रवीना कुशवाहा की बात करें तो इनके पति राम बालक सिंह जेडीयू से विधायक रह चुके हैं. 2020 राम बालक जेडीयू से लड़े थे लेकिन हार गए थे. इस सीट से सीपीएम के अजय कुमार की जीत हुई थी. अब पत्नी चुनावी मैदान में हैं.

यह भी पढ़ें- 'कोई फिर पुराना खेल खेलना चाहता है तो…', सीट शेयरिंग के बीच JDU का बड़ा बयान