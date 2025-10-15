भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने 15 अक्टूबर, बुधवार को 57 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की. इस लिस्ट में उन सीटों पर भी प्रत्याशी उतारे गए हैं जो एनडीए के अन्य घटक दल- लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के खाते में जाने की चर्चा थी. इसके अलावा जदयू ने 2 मौजूदा विधायकों का टिकट भी काटा है.

जदयू की पहली लिस्ट में तीन बाहुबलियों को भी जगह मिली है. इसमें

अमरेंद्र सिंह-कुचायकोट

धूमल सिंह-एकमा

अनंत सिंह-मोकामा से प्रत्याशी हैं.

57 प्रत्याशियों की सूची में जदयू ने 4 महिलाओं को भी टिकट दिया है. जिसमें

मधेपुरा- कविता साहा

गायघाट - कोमल सिंह

समस्तीपुर - अश्वमेध देवी

विभूतिपुर - रवीना कुशवाहा शामिल हैं.

इसके साथ ही लिस्ट में मंत्रियों की सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है. जिसमें

नालंदा- श्रवण कुमार

सराय रंजन - विजय चौधरी

कल्याणपुर (एससी)- महेश्वर हजारी

बहादुरपुर- मदन सहनी

सोनबरसा - रत्नेश सदा को फिर से टिकट मिला है.

जेडीयू ने इनका काटा टिकट

जदयू ने बरबीघा के सिटिंग विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट काट कर कुमार पुष्पंजय जदयू को कैंडिडेट बनाया है. वहीं कुशेश्वरस्थान से अमन भूषण हजारी का टिकट काट कर जेडीयू ने अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है.

जदयू ने उन सीटों से भी उतारे कैंडिडेट जो गए थे चिराग के पास

जदयू ने मोरवा, सोनबरसा, राजगीर पर जदयू ने कैंडिडेट उतार दिया है. ये सीटें चिराग के खाते में जाने की चर्चा थी. JDU ने मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सोनबरसा से रत्नेश सादा और राजगीर से कौशल किशोर को उम्मीदवार बनाया है.

जदयू के अन्य प्रमुख कैंडिडेट्स-

बहादपुर - मदन सहनी

गायघाट - कोमल सिंह

वैशाली - सिद्धार्थ पटेल

महनार - उमेश सिंह कुशवाहा

हरनौत - हरिनारायण सिंह

फुलवारी - श्याम रजक

मसौढ़ी - अरुण सिंह

