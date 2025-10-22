हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने

बिहार चुनाव: महागठबंधन में होगा 'दोस्ताना मुकाबला', इन सीटों पर कांग्रेस-RJD, VIP और CPI आमने-सामने

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के कई सहयोगी दल एक-दूसरे के सामने हैं. राजद, कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई ने कई सीटों पर सीधे मुकाबले के लिए उम्मीदवार उतारे हैं.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 09:31 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर असमंजस और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है. कई विधानसभा क्षेत्रों में सहयोगी दल एक-दूसरे के आमने-सामने हैं, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं.

राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी के बीच सीटों के तालमेल की कोशिशें भले हो चुकी हों, लेकिन जमीनी स्तर पर समीकरण कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं. कई जगहों पर दोस्ताना मुकाबला बन गया है, जहां महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे को सीधे चुनौती दे रहे हैं.

इन 6 सीटों पर होगी सबसे दिलचस्प मुकाबला

सबसे दिलचस्प स्थिति वारिसलीगंज, नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली और सिकंदरा जैसी सीटों पर बनी है. इन इलाकों में राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. उदाहरण के लिए वारिसलीगंज से राजद ने अनीता देवी महतो को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने सतीश कुमार को टिकट दिया है. इसी तरह नरकटियागंज में राजद के दीपक यादव का मुकाबला कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडेय से होगा.

कहलगांव में राजद के रजनीश भारती और कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने-सामने हैं. सुल्तानगंज में भी चंदन सिन्हा (राजद) और ललन कुमार (कांग्रेस) के बीच दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी. वहीं वैशाली सीट पर राजद के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के ई. संजीव सिंह के बीच सीधा मुकाबला रहेगा. सिकंदरा सीट पर दोनों दलों के अनुभवी नेता राजद के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विनोद चौधरी एक-दूसरे से चुनावी जंग लड़ रहे हैं.

कांग्रेस और वाम दलों के बीच कई जगह पर सीधी टक्कर

महागठबंधन के भीतर कांग्रेस और वाम दलों के बीच भी कई जगह सीधी टक्कर की स्थिति है. बछवाड़ा, बिहारशरीफ, करगहर और राजापाकर जैसी सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने उम्मीदवार उतारे हैं. बछवाड़ा से कांग्रेस के गरीब दास का मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से होगा, जबकि बिहारशरीफ में शिव कुमार यादव (कांग्रेस) और ओमैर खान (सीपीआई) आमने-सामने हैं. करगहर सीट पर कांग्रेस से संतोष मिश्रा का मुकाबला सीपीआई के महेंद्र गुप्ता से होगा. वहीं राजापाकर सीट पर कांग्रेस से प्रतिमा दास और सीपीआई से मोहित पासवान आमने-सामने मैदान में है.

इन दो सीटों पर राजद और वीआईपी के बीच टकराव

इसके अलावा राजद और वीआईपी पार्टी के बीच भी टकराव की स्थिति बनी है. बाबूबरही में राजद के अरुण कुशवाहा का मुकाबला वीआईपी के बिंदु गुलाब यादव से होगा, वहीं चैनपुर सीट पर राजद के ब्रज किशोर सिंह के सामने वीआईपी के बालगोविंद बिंद मैदान में हैं.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन सीटों पर महागठबंधन के भीतर की प्रतिस्पर्धा विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है. जहां भाजपा और जदयू ने उम्मीदवार चयन में सख्त तालमेल रखा है, वहीं महागठबंधन की यह “दोस्ताना लड़ाई” कई सीटों पर सत्तारूढ़ एनडीए के लिए फायदा साबित हो सकती है.

Input By : शशांक कुमार
Published at : 22 Oct 2025 09:24 AM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav Congress Grand Alliance VIP CPI RJD Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
