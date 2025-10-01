इस साल (2025) होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले कुछ ही दिनों में हो सकती है. हालांकि अभी तक इंडिया गया एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी (लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास) अधिक से अधिक सीट लेना चाहती है. इस बीच एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में चिराग पासवान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

इस सवाल पर कि लंबे समय से आपकी पार्टी मनमुताबिक सीट को लेकर जो चाहत रख रही है उस पर क्या अब तक कोई बातचीत हुई है? 40 से ज्यादा सीटें शायद आप मांग रहे हैं. इस पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं स्ट्राइक रेट को बरकरार रखना चाहता हूं. मैंने पांच की पांच सीटें (लोकसभा चुनाव 2024 में) जीत कर दी. बिहार विधानसभा चुनाव में भी मैं वैसी कोई सीट जबरदस्ती संख्या दिखाने के लिए नहीं लूंगा. मुझे पांच सीट कम या ज्यादा मिलती है मुझे नहीं फर्क पड़ता है. इस बात का फर्क पड़ता है कि जितनी सीटें लूं मैं न्याय कर पाऊं. जीत कर गठबंधन को और मजबूत कर पाऊं.

प्रशांत किशोर के आरोपों पर क्या बोले?

इस सवाल पर कि पांच ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम लोग हैं. उनसे बेहतर सच्चाई कोई नहीं जानता.

एक सवाल के जवाब में चिराग ने कहा, "क्योंकि मेरी सायन से बातचीत होती थी. पुरानी दोस्ती थी, तो ऐसा नहीं था कि चुनाव (लोकसभा चुनाव) के समय ही अचानक नाम (शांभवी चौधरी) प्रकट हो गया. लंबे समय से चर्चा चल रही थी. ऐसे आरोप का कोई मतलब नहीं है." बता दें कि अशोक चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए टिकट खरीदा था.

लालू परिवार पर नहीं की कोई टिप्पणी

तेजस्वी यादव के परिवार में विवाद चल रहा है. संजय यादव पर सवाल उठाए गए हैं. तेज प्रताप यादव पहले से परिवार से बाहर हैं. रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया. ये जो परिवार के बीच हो रहा है आपको क्या लग रहा है? इस पर जवाब में कहा, "वो मेरा भी परिवार है. मैं अपने परिवार में ऐसी परिस्थितियों को देख चुका हूं. परिवार किस परेशानियों से जूझ रहा होता है ये परिवार ही जानता है. मैं खुद को उस परिवार का हिस्सा मानता हूं इसलिए ना मैं टिप्पणी करूंगा ना चाहूंगा कि कोई और भी टिप्पणी करे."