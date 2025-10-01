निर्वाचन आयोग ने बीते मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को विशेष (एसआईआर) की प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियों पर विचार करने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी. अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है. लिस्ट जारी होने के बाद बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां मतदाताओं की संख्या कम हो गई है. इन जिलों में घुसपैठियों को लेकर खूब चर्चा हो रही थी. सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर खूब बयानबाजी भी हुई. दोनों ओर से पार्टियां आमने-सामने थीं.

आंकड़ों को देखें तो नेपाल एवं बांग्लादेश से सटे बिहार के कुछ जिलों में वोटर्स की संख्या कम हुई है. ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं. इन जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया शामिल हैं. इन सात जिलों में कहीं भी मतदाताओं की संख्या बढ़ नहीं है.

सबसे अधिक मधुबनी में कम हुई वोटर्स की संख्या

जारी रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के मधुबनी जिले में सबसे अधिक 2 लाख 66 हजार 900 मतदाताओं की संख्या कम हुई है. दूसरी ओर पूर्वी चंपारण की बात करें तो 7,834 वोटर्स कम हुए हैं. वहीं सीतामढ़ी में एक लाख 77 हजार 474 और सुपौल में एक लाख तीन हजार 675 मतदाता कम हुए हैं. किशनगंज में 1,04,488 एवं पूर्णिया में 1,90,858 मतदाताओं की संख्या कम हो गई है.

पटना सहित अन्य जिलों का हाल भी यहां देखें

पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 48.15 लाख है. यह संख्या एक अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची की तुलना में 1.63 लाख अधिक है. जिले में महिला मतदाताओं की संख्या 22.75 लाख है और दीघा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4.56 लाख मतदाता दर्ज हैं.

मुजफ्फरपुर में बढ़ी मतदाताओं की संख्या

फाइनल और अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में वोटर्स की संख्या बढ़ी है. मुजफ्फरपुर जिले में फाइनल लिस्ट में 88 हजार 108 वोटर बढ़ गए हैं. मुजफ्फरपुर जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्राफ्ट रोल के मुकाबले मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है.

गायघाट में 9299, औराई में 6688, मीनापुर में 9366, बोचहां में 9476, सकरा में 5836 मतदाता अंतिम सूची में बढ़े हैं. इसी तरह जिले के कुढ़नी में 6631, मुजफ्फरपुर में 9317, कांटी में 7629, बरूराज में 7550, पारू में 7356 और साहेबगंज में 8960 मतदाता बढ़े हैं.

नवादा में भी फाइनल वोटर लिस्ट में भी मतदाताओं की संख्या बढ़ी है. यहां 30 हजार 491 वोटर्स का इजाफा हुआ है. ड्राफ्ट रोल के समय जिले में 16 लाख 85 हजार 798 वोटर थे. फाइनल वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 17 लाख 16 हजार 289 हो गई है.