हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'

बिहार चुनाव में इतनी सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी, सीट शेयरिंग पर बोले- 'इस बार...'

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है. एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद इसका ऐलान हो गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 07:43 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है. सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनने के बाद ये तय हुआ है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. सीटों के बंटवारे को लेकर चिराग पासवान का बयान सामने आया है.

सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "हम एनडीए परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है. भाजपा और जेडीयू को 101-101 सीटें मिलीं, जबकि लोजपा को 29, आरएलएम एवं हम को 6-6 सीटें मिलीं." उन्होंने आगे कहा कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, इस बार पूरे दम के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ.

29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारों में चर्चा थी कि चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि अब वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए हैं और इसे लेकर घोषणा भी कर दी गई है.

NDA में घटक दलों में कितनी सीटें?

इसके साथ ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बराबर-बराबर हिस्सेदारी मिली है. दोनों दल 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इसके अलावा उपेंद्र कुशवाही की RLM को 6 सीटें मिली हैं. वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी भी 6 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी.

बिहार में दो चरणों में मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो फेज में होंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि उनकी जांच अगले दिन की जाएगी. नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है.

बिहार में पहले फेज में किन जिलों में मतदान?

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 6 नवंबर को कुल 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी. पहले फेज में जिन जिलों में मतदान होना है, उनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर शामिल हैं. 

Published at : 12 Oct 2025 07:28 PM (IST)
Chirag Paswan Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
