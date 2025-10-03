बिहार चुनाव 2025: टिकट के लिए दावेदारी शुरू? CM आवास से जाने लगा फोन, पहुंचने लगे नेता

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार) अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. उनसे मिलने के लिए बिहार के कोने-कोने से नेता-कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे. इनमें महिलाएं भी थीं. इन लोगों ने पार्टी कार्यालय में चुनाव लड़ने के लिए बायोडेटा दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से इन लोगों को फोन कर बुलाया गया था. बारी-बारी से नीतीश कुमार इन नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिले.

मुलाकात कर बाहर आए नेताओं-कार्यकर्ताओं का कहना था कि नीतीश कुमार ने आज उन लोगों का बायोडाटा लिया है. वे लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं. उम्मीद है पार्टी टिकट देगी. कहा कि वे लोग वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं. नीतीश जमीनी हालात का भी फीडबैक ले रहे हैं. यह बहुत बड़ी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जमीनी नेताओं-कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. यही इस पार्टी में पारदर्शिता है जो अन्य पार्टियों में नहीं है. यह बात इस पार्टी को अन्य पार्टियों से अलग बनाती है.

नीतीश कुमार बोले- विचार किया जाएगा

एक कार्यकर्ता ने कहा, "हम लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि जमीनी नेताओं को टिकट दिया जाए जो जनता के बीच में रहते हैं. सीएम नीतीश ने कहा कि विचार किया जाएगा." कैमरे पर जेडीयू के नेताओं-कार्यकर्ताओं ने अपना नाम तो बताया ही साथ ही सीट का भी जिक्र किया कि वे कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं. बायोडेटा भी दिखाया. नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के हरनौत से भी कई कार्यकर्ता पहुंचे थे.

एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि बिहार में 48 फीसद महिला वोटर हैं जो नीतीश के साथ हैं क्योंकि नीतीश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है. शराबबंदी कानून को लागू किया गया, महिला रोजगार योजना के तहत खाते में पैसे दिए जा रहे हैं. नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को अभूतपूर्व अधिकार और सम्मान दिया है. पंचायत से लेकर नगर निकाय, उच्च शिक्षण संस्थानों और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया है. जीविका समूहों के माध्यम से 1.40 करोड़ से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनीं हैं. हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं. हम लोगों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि महिलाओं की भी उचित भागीदारी होनी चाहिए.