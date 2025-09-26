'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए. कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें स्वरोजगार तथा रोजगार के साधनों के माध्यम से सशक्त बनाना है.

इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो रहे हैं. सीएम ने कहा कि 'महिला रोजगार योजना' के तहत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10 हजार रुपया भेजा जाना है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाना है. इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना है. उनका रोजगार अच्छा चलेगा तो उन्हें आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.

बिहार में कानून का राज: मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि आप तो जानते ही कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया. पहले बुरा हाल था. जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी थी तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हैं और बिहार में कानून का राज है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, शुरू से महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया. 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया.

लालू का नाम लिए बिना कहा, "जानते हैं खुद हट गया था सात साल के बाद तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री… उसको परिवार से मतलब था. हम लोग परिवार में नहीं देखते हैं. सारे बिहार के लिए काम करते हैं."

बता दें कि इस योजना के तहत आरंभिक चरण में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और अगले चरण में दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है. इसके तहत आज (शुक्रवार) कुल 7,500 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है.