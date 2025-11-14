(Source: ECI | ABP NEWS)
Gaya Election Results: गया जिले में NDA की ज़बरदस्त वापसी, आठ सीटों पर लहराया परचम, एक-एक सीट का नतीजा जानिए
Gaya Election Results: गया जिले में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने 10 में से 8 सीटें जीतकर महागठबंधन को पछाड़ दिया है. बीजेपी और उसके सहयोगियों ने शानदार प्रदर्शन किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे गया जिले के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पक्ष में एकतरफा रहे हैं. गयाजी जिले की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 8 सीटों पर जीत दर्ज करके महागठबंधन के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की है. 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (HAMS) और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) [LJP(RV)] गठबंधन ने शानदार वापसी की है. दो सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की है, जिसमें बोधगया सीट राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के पास गई है.
बीजेपी और उसके सहयोगियों का दबदबा
गया शहर से बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार नौवीं बार चुनाव जीते हैं. गुरुआ विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद ने RJD के विनय कुमार को हराकर जीत दर्ज की है.
शेरघाटी विधानसभा सीट पर लोजपा (राम विलास) के उम्मीदवार उदय कुमार सिंह ने RJD के प्रमोद कुमार वर्मा को हराया.
इमामगंज में हम की दीपा कुमारी ने RJD की रीतु प्रिया चौधरी को हराकर जीत हासिल की है.
बाराचट्टी में भी हम की ज्योति देवी ने RJD की तनुश्री कुमारी को हराया.
गया टाउन सीट से बीजेपी के प्रेम कुमार ने कांग्रेस के अखौरी रंजन कुमार को हराकर जीत दर्ज की.
बेलागंज से JD(U) की मनोरमा देवी ने RJD के विश्वनाथ कुमार सिंह को हराया.
अतरी में हम के रोमित कुमार ने RJD की बैजयंती देवी को हराकर जीत हासिल की है.
वजीरगंज सीट पर बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह को हराया.
दो सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीते
बोधगया सीट पर RJD के कुमार सर्वजीत ने लोजपा (राम विलास) के श्यामदेव पासवान को हराया है.
टेकारी सीट पर RJD के अजय कुमार ने हम के अनिल कुमार को हराकर जीत हासिल की.
विधानसभा चुनाव 2020: पिछली बार कौन जीता, कौन हारा?
गुरुआ सीट पर 2020 में RJD के विनय कुमार 70,761 वोट पाकर जीते थे, जबकि BJP के राजीव नंदन हारे थे.
शेरघाटी सीट पर 2020 में RJD की मंजू अग्रवाल ने JD(U) के विनोद प्रसाद यादव को हराया था.
इमामगंज सीट पर 2020 में हम के जीतन राम मांझी ने RJD के उदय नारायण चौधरी को हराया था.
बाराचट्टी सीट पर 2020 में हम की ज्योति देवी ने RJD की समता देवी को हराया था.
बोधगया सीट पर 2020 में RJD के कुमार सर्वजीत ने BJP के हरी मांझी को हराया था.
गया टाउन सीट पर 2020 में BJP के प्रेम कुमार ने INC के अखौरी ओंकार नाथ को हराया था.
टेकारी सीट पर 2020 में हम के अनिल कुमार ने INC के सुमंत कुमार को हराया था.
बेलागंज सीट पर 2020 में RJD के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने JD(U) के अभय कुमार सिन्हा को हराया था.
अतरी सीट पर 2020 में RJD के अजय यादव ने JD(U) की मनोरमा देवी को हराया था.
वजीरगंज सीट पर 2020 में BJP के बीरेंद्र सिंह ने INC के शशि शेखर सिंह को हराया था.
2025 में NDA ने गुरुआ, शेरघाटी, बेलागंज और अतरी जैसी सीटें महागठबंधन से छीन ली हैं. केवल बोधगया और टेकारी सीटें महागठबंधन के पास रहीं, जबकि गया टाउन, इमामगंज, बाराचट्टी और वजीरगंज सीटों पर NDA ने अपना कब्जा बरकरार रखा.
