मलमास मेले में आज 10 लाख से अधिक लोग करेंगे शाही स्नान, राजीगर में भारी पुलिस बल तैनात

राजगीर में आयोजित ऐतिहासिक मलमास मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. आज (बुधवार) सुबह करीब 3 बजे से ही ब्रह्मकुंड स्थित गर्म जलकुंड में लोग शाही स्नान के लिए पहुंचने लगे. शाही स्नान के लिए करीब 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

पांच हजार से अधिक सीसीटीवी से नजर

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो. मेला क्षेत्र में जिला पुलिस बल के साथ-साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है. प्रशासन का मुख्य फोकस भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही पर है. बताया जाता है कि पूरे मेले में पांच हजार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी खुद जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं.

हर तीन साल बाद लगता है मेला

बताते चलें कि राजगीर में हर तीन साल बाद मलमास मेले का आयोजन किया जाता है. इस बार एक महीने के भीतर चार शाही स्नान होंगे. पहला शाही स्नान आज (बुधवार) है जो दिनभर चलेगा.

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राजगीर डीएसपी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. शाही स्नान के दौरान राजगीर बाजार से ब्रह्मकुंड तक वाहन के प्रवेश पर रोक है. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे कतारबद्ध होकर शाही स्नान करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो.

गर्मी के चलते 2 हजार कूलर का इंतजाम

भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए करीब दो हजार से अधिक कूलर लगाए गए हैं, ताकि मेले में आने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिल सके.

बता दें कि हाल ही में बिहार शरीफ के शीतला माता मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण भगदड़ मच गई थी. 8 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद प्रशासन और अधिक सतर्क हो गया है.

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